Асиялан, или, согласно архивам, Аси-Ялань – небольшое село в 200 км от Уфы. Из Стерлитамака мы едем до деревни Уразбаево, а далее – по холмам, ухабам и серпантину близ живописного ущелья. Говорят, в них еще водятся медведи. Дорога здесь очень тяжелая – проедет не каждый. Нам удалось.
Тамара Васильевна провела в этих краях свое детство. Маленькая деревенская девочка из большой семьи, толком не видевшая отца. Участник Сталинградской битвы Василий Федоров, едва выживший после ранения в 1942-м, был вынужден покинуть семью, чтобы избежать обвинения в том, что он «враг народа». В совхозе, где он работал после войны и.о. руководителя, сбежала к матери одна из телятниц, и тем самым обрекла животных на голодную смерть. Объявили – саботаж. Василия Васильевича лишили партбилета. Тем же вечером, выйдя из райкома, он забрал вещи, деньги, и исчез, оставив жену с тремя детьми в неизвестности. Позже выяснилось, что он бежал на Дальний Восток, а после уехал восстанавливать Ашхабад после сокрушительного землетрясения в 1948-году.