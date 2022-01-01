Строительный рынок часто называют индикатором состояния экономики страны. Поэтому, когда несколько лет назад, с наступлением очередного витка мирового экономического кризиса, многие застройщики отказались от возведения дорогостоящего жилья и отдали предпочтение квартирам эконом-класса, аналитики констатировали признаки стагнации на рынке недвижимости. При этом эксперты отмечали, что стандартное жилье (эконом-класса) показывало рост в основном благодаря многочисленным федеральным программам стимулирования жилищного строительства, не все из которых, к сожалению, оказались долговечны.
- Когда Группа компаний «Жилстройинвест» продолжила строительство жилья бизнес-класса, данное решение было воспринято конкурентами с немалой долей скепсиса. Однако дальнейшие события показали, что интуиция все же не подвела нас, - рассказал нам генеральный директор ГК «Жилстройинвест» Ринат Салихов .
Жилой комплекс «Аристократ», который компания возводит на пересечении улиц Ленина и бульвара Ибрагимова в Уфе, сегодня является единственным примером жилья премиум-класса на рынке недвижимости Башкирии.
Интерес к нему настолько велик, что приобрести жилье в «Аристократе» посчитали нужным уже многие представители бомонда. Достаточно уточнить, что в Жилом комплексе «Аристократ» на сегодняшний день из 28 самых дорогостоящих пентхаусов с террасами на крыше, тринадцать уже проданы.
        Мы побывали на стройплощадке ЖК «Аристократ» и смогли лично убедиться в его преимуществах. Начнем с того, что расположению ЖК «Аристократ» могут позавидовать многие застройщики. Непосредственная близость парка имени Якутова – это приятный бонус будущим жильцам этого концептуального проекта премиум-класса. Что же касается непосредственно четырех 12-этажных одноподъездных жилых домов, то они обещают стать украшением столицы Башкирии и одной из ее заметных достопримечательностей. Этому поспособствуют, в том числе, и два исторических объекта – дом Самоделкина и дом Князевых, филигранно встроенные в состав жилого комплекса. На первых этажах комплекса, в том числе и внутри исторических зданий, расположится торговая галерея с бутиками, салонами красоты, кафе и банковскими помещениями.

        Стилистика жилых зданий содержит французские балконы и другие архитектурные элементы старого города, что позволит идеально вписаться в окружающий пейзаж. Поэтажная система центрального кондиционирования избавит красивые фасады от традиционного для большого города нагромождения кондиционеров. При этом, обаяние прежней Уфы с внешней стороны зданий будет сочетаться с новейшими планировочными и техническими решениями внутри них.
        Средняя площадь квартир составляет порядка 100 кв. метров, есть квартиры с террасами, эксклюзивное жилье с собственным лифтом. Предусмотрены подземный паркинг, спортивные и детские площадки, прогулочная аллея во дворе комплекса. Дизайнерская отделка парадных, квартиры улучшенной планировки представляют собой свободные и светлые помещения и уютные продуманные пространства для жизни. В просторных холлах расположатся различные комфортные места отдыха, которым суждено стать местами притяжения и объединения проживающих в комплексе семей.
        Сдача комплекса в эксплуатацию первоначально планировалась в 2020 году, но в лучших традициях ГК «Жилстройинвест» с большой доле вероятности можно утверждать, что объект будет сдан гораздо раньше – в 2019 году.
        Жилой проект бизнес-класса IDEL уже с полным правом можно называть достопримечательностью Уфы, ибо самое высокое из трех зданий комплекса - 31-этажная «башня» на сегодняшний день является самым высоким зданием в городе. Жилой комплекс расположен на пересечении проспекта Октября и переулка Российский. И вот тут как раз есть возможность оценить великолепие Уфы с высоты птичьего полета. От вида с крыши IDEL Tower захватывает дух. Именно здесь хорошо ощутимо стремительное дыхание мегаполиса, которое по мере приближения к окраинам столицы стихает, подстраиваясь под неспешное течение рек Белой и Уфы. Не зря же более 70% квартир в этом ЖК уже распродано.
        Главное конкурентное преимущество комплекса – идеальные планировки квартир. К тому же в офисе продаж работает инженер-проектировщик, который по желанию будущих жильцов обеспечит перепланировку квартиры на стадии строительства дома. В итоге жильцы получат кадастровый паспорт уже с учетом перепланировки квартиры. Несмотря на то, что Жилой комплекс стоит в центре шумного столичного проспекта, внутри квартир тихо, благодаря энергосберегающим стеклопакетам. Все инженерные системы дома также практически бесшумны. Здания комплекса относятся к классу энергетической эффективности «А». Здесь применяется поквартирная система отопления с установкой шкафов поквартирного учета тепла в коридоре.
        Центральное кондиционирование может работать и на обогрев, и на охлаждение. Во всех зданиях оборудована автоматическая пожарная сигнализация и обустроены бездымные лестницы. На крыше дома предусмотрено место под капсулу для эвакуации людей вертолетом. В рамках комплекса применена традиционная для всех проектов «Жилстройинвеста» концепция «Двор без машин». При этом предусмотрена трехуровневая подземная парковка на 1127 машиномест. Попасть на этаж своей квартиры жильцы смогут на лифте сразу из паркинга. Здесь расположен сквер «Четыре сезона», попасть в который можно по небольшому изящному мосту сразу из жилого комплекса.
        Название этого жилого комплекса говорит само за себя. Владельцы квартир, успевшие приобрести их в четырех домах, составляющих ЖК «Тихая роща» и «Тихая роща-2» на улице Зорге, не скрывают радости. Всего несколько сот метров отделяют их от шумного проспекта Октября, а, кажется, будто дома расположены за чертой города, благодаря окружающим деревьям.
        Оба жилых комплекса оснащены всеми необходимыми благами цивилизации – бесшумными лифтами, подземным и наземным паркингами.
        Позаботились здесь и о благоустройстве прилегающей территории – спортивной и детской площадках, прогулочной зоне. В шаговой доступности от жилого комплекса находятся парк, бассейн, фитнес-клуб, школы, детские сады, остановка, магазины. Консьержки уже заняли свои места на входе в дом и ждут новоселов.
        По словам начальника отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Ивана Зорина, сейчас остались непроданными всего пятнадцать квартир в ЖК «Тихая роща-2». Впрочем, данные о продажах меняются ежедневно. При этом в ближайших планах «Жилстройинвеста» уже значится возведение нового жилого комплекса в одном из самых живописных районов Уфы. В прошлом году ГК «Жилстройинвест» отметила свой 20-летний юбилей и, пользуясь таким приятным поводом, подвела промежуточные итоги своей деятельности. За все годы работы группой компаний «Жилстройинвест» было сдано в эксплуатацию 20 жилых объектов и 6 бизнес-центров общей площадью 500 000 м2. Это более 8000 квартир.

        Самыми известными проектами стали жилые комплексы «Парус», «Олимп», «Айгуль», «Фестиваль», «Эверест», «Четыре сезона», «IDEL», «Тихая роща» и «Аристократ». Каждый из них стал событием на рынке недвижимости региона и очередным подтверждением истины о том, что мечта настоящего строителя всегда осуществима, какой бы возвышенной она ни казалась.
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        Дополнительные офисы:
        ЖК IDEL
        Уфа, проспект Октября, 107/1
        ЖК «Аристократ»
        Пересечение улиц Краснодонская и Ленина

        Фото: Артур Салимов