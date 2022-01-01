Уфимский крекинг-завод внёс неоценимый вклад в Победу, завод не останавливался ни на минуту, снабжая жизненно необходимым топливом армию и тыл. В 1941-1945 годах Уфимский НПЗ дал фронту 1,05 млн тонн горючего. Сегодня, когда все процессы автоматизированы, персонал обеспечен современными средствами индивидуальной защиты и трудится в достойных рабочих условиях, сложно представить, что тогда, в период войны, работа велась вручную, рабочий день с 12-часового к 1942 г. перешел на круглосуточный график, а очередные отпуска были отменены. Отдельно стоит отметить, что в период войны почти всю работу выполняли женщины и дети-школьники. Несмотря на непосильные условия труда, заводчане не были сломлены, а боевыми темпами увеличивали объемы переработки.
Вообще и в 30-е годы, когда завод только построили, и в послевоенные годы перед всей советской промышленностью, в том числе, перед УНПЗ стояли сверхтяжелые задачи на грани возможного, а порой и за гранью. Сначала это строительство отечественной промышленности практически с нуля, а после Великой отечественной войны ее восстановление, порой тоже практически с нуля, причем, в самые кратчайшие сроки.