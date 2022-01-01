Андрей Перышкин, ведущий инженер-технолог газокаталитического производства – представитель третьего поколения семьи Перышкиных-Волковых.

Славная трудовая династия берет свое начало с Волкова Петра Ивановича, тестя отца Андрея Валерия Перышкина. Петр Иванович пришел на завод в 1945 году, работал сначала машинистом, потом переквалифицировался в электрика. Он из тех специалистов, которые всю жизнь отдали одному предприятию: в его трудовой книжке всего две записи: «принят» и «уволен». Теща Валерия Перышкина, Волкова Раиса Кирилловна, проработала на заводе четверть века – 25 лет машинистом на водозаборе. Второе поколение семьи – сам Валерий Перышкин и его супруга Галина Петровна. Валерий Перышкин пришел на завод в 1976 году после окончания нефтяного института. Когда в 1992 году началась стройка установки Г43-107М, он участвовал в пуске двух блоков азотно-кислородной установки. Потом перевелся на Г43-107М оператором технологических установок.

Валерий Перышкин ушел на пенсию только в 2014 году. Однако «отдохнуть» не получилось: он до сих пор трудится, в настоящее время на должности начальника техотдела на Ишимбайском специализированном заводе катализаторов каталитического крекинга, который производит катализатор на всю компанию «Роснефть» и экспортирует в другие страны. Сын Валерия Перышкина, наш собеседник Андрей, пришел на завод по стопам отца после окончания нефтяного института. Работал оператором, прошел все производственные стадии, задумался о повышении. Его отец предупреждал: будет очень тяжело. Но Андрей принял вызов: начал с нуля начальником установки гидроочистки бензина – с чистого поля со сваями. Было это в 2012 году. И спустя два года – в 2014-м – Андрей и Валерий Перышкины, отец и сын, представители прославленной трудовой династии запустили эту уникальную и единственную в России установку по производству бензина стандарта Eвро- 5. Как вспоминает Валерий Перышкин, в их семье принято детям давать полную свободу действий. Например, отец Валерия, дед Андрея, всю жизнь работал на УМПО, но машиностроителей в семье больше не стало.

