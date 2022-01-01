Компания МДМ-Сервис: ответственность, переросшая в серьезный бизнес
Фирма по поставке складского и торгового оборудования с максимальной выгодой использовала экономические кризисы последних лет.
Бизнес-летопись компании «МДМ-Сервис», одного из крупнейших поставщиков складского и торгового оборудования, началась в 2006 году. Тогда сотрудник одного разорившегося предприятия решил не оставить в беде клиентов этой фирмы. Так, собственно, новый бизнес и родился.
Компания развивалась вполне успешно практически с первого дня, благо специфика деятельности позволяла минимизировать риски: клиенты есть, а закупка складского оборудования. И все шло своим чередом, но наступил 2008 год со своим приснопамятным кризисом. Первое серьезное испытание фирма не только пережила вполне достойно, но и буквально обрела в это время второе дыхание.

Конечно, не все шло, как по маслу. И трудности были, и люди уходили. Но зато компании удалось негативные явления в экономике страны обернуть в свою пользу.
В эти тяжелые времена разорялись предприятия, закрывались заводы, люди теряли работу. Конечно же, многие не отчаивались и решались начать все с чистого листа: открыть собственное дело. Самое простое – это заняться торговлей. Люди открывали собственные бутики, брали в аренду магазинчики в торговых центрах.
А что нужно при открытии и небольшой лавки и крупного магазина? Конечно, в первую очередь новый магазин необходимо обустроить, приобрести все необходимое торговое оборудование. Так компания «МДМ-Сервис» открыл новое для себя направление – поставку торгового оборудования.
А что нужно при открытии и небольшой лавки и крупного магазина? Конечно, в первую очередь новый магазин необходимо обустроить, приобрести все необходимое торговое оборудование. Так компания «МДМ-Сервис» открыл новое для себя направление – поставку торгового оборудования.
– Наша компания уже тогда предлагала своим клиентам широкий спектр ассортиментной линейки, начиная, с вешалок-плечиков для одежды и заканчивая сложным торговым оборудованием, требующим серьезного проектирования. Придя к нам, клиент найдет практически все, что ему необходимо для ведения бизнеса.
Михаил Бобов
директор по развитию компании «МДМ-Сервис»
Одним из конкурентных преимуществ фирмы стали прямые поставки из Китая. Кстати, специалисты компании ездили в Поднебесную – знакомились с поставщиками, изучали оборудование, проводили мониторинг поставщиков-производителей.
Такой основательный, серьезный подход привел к вполне закономерному результату: «МДМ-Сервис» стал одним из лидеров на республиканском рынке, предлагая клиентам комплексное решение и гарантированное качество.
Новый кризис – новые возможности

Правильные и своевременные управленческие решения, принимаемые руководством компании,не только не раз спасали фирму в тяжелые времена, но и позволяли занимать новые высоты. Все помнят серьезный кризис конца 2014 года, когда курс ведущих мировых валют по отношению к рублю рос буквально на глазах и в итоге за несколько дней увеличился в несколько раз.

В итоге многие игроки рынка потеряли свои позиции. Поставщикам было необходимо закупать импортное оборудование по новым ценам, увеличенным сразу в несколько раз – позволить это себе могли далеко не многие. Кто-то разорился, кто-то тихо ушел с рынка.
– Компанию «МДМ-Сервис» спасло в кризис наличие товара на складах, закупленного впрок по старым ценам (старому курсу). Когда кризис грянул, а доллар и евро резко пошли вверх, наши склады были заполнены товаром и оборудованием. Это позволило нам не только продолжить работать, но развить свой бизнес и выйти на новые уровни.
Михаил Бобов
директор по развитию компании «МДМ-Сервис»
Человек ищет, где лучше,
а бизнес – где дешевле
Человек ищет, где лучше, а бизнес – где дешевле
Это вполне естественный процесс, когда предприниматель, бизнесмен, компания старается минимизировать затраты, оптимизировать бизнес-процессы. Поэтому хороший бизнесмен всегда присматривается и примечает: кто оказывает ту или иную услугу дешевле других при должном уровне качества.

Банковская сфера – это тоже услуги, и рачительный хозяин всегда найдет, где качественно и по приемлемым ценам. Перед компанией "МДМ-Сервис" точно также встал этот вопрос: какой выбрать банк, чтобы услуги были оказаны на должном уровне, а цена устраивала обе стороны.

Собственно, так и завязалось сотрудничество с Альфа-Банком: фирма изучала предложения разных банков. Но большинство представителей разных финансовых учреждений буквально куда-то исчезли, потеряв интерес к собственным коммерческим предложениям и потенциальному клиенту. Осталась только Альфа.
– Сейчас мы с Альфа-Банком реализуем несколько проектов. Во-первых, это кредитование наших клиентов. Во-вторых, здесь реализован наш зарплатный проект, и вся группа компаний находится на расчетно-кассовом обслуживании в Альфа-Банке. Также для нас есть новое одобренное предложение по кредитованию на льготных условиях.
Михаил Бобов
директор по развитию компании «МДМ-Сервис»
Недавно компания и сама кредитовалась в Альфа-Банке: для закупки специализированного оборудования требовались свободные денежные средства. «В Альфа-Банке любые вопросы можно решить максимально оперативно. Менеджеры всегда готовы помочь. При том, что в разных банках условия обслуживания могут быть примерно одинаковыми, факторы личных коммуникаций конкретного банка становятся решающими», – подчеркивает Михаил.

Весьма довольны и клиенты самой фирмы «МДМ-Сервис». Для них разработаны и внедрены программы лояльности – это и дисконтная карта, и индивидуальный подход к каждому партнеру. Конечно, одним из самых привлекательных условий для клиента является возможность приобретения оборудования в рассрочку на срок до 24 месяцев, которая становится возможной благодаря Альфа-Банку.

Ближайшие планы – развиваться и расти
Сегодня компания «МДМ-Сервис» – одна из нескольких крупнейших в Башкирии по поставкам складского, торгового оборудования и оборудования для предприятий общепита. Фирма предлагает комплексное решение «три в одном».
Сегодня компания «МДМ-Сервис» – одна из нескольких крупнейших в Башкирии по поставкам складского, торгового оборудования и оборудования для предприятий общепита. Фирма предлагает комплексное решение «три в одном».
– Любая торговая точка имеет как минимум два подразделения: собственно, торговый зал и складское помещение. Помимо этого, сегодня едва ли не в каждом магазине есть своя зона общественного питания. В каждой из этих трех зон – торговый зал, склад и общепит – должно быть свое оборудование, которое есть у нас.
Михаил Бобов
директор по развитию компании «МДМ-Сервис»
В Уфе много фирм, которые занимаются поставками оборудования отдельно для магазинов, ресторанов и складов. Открывая свой магазин, можно прийти сначала в одну фирму, заказать там оборудование для склада. Потом прийти в другую компанию, подобрать и заказать все для обустройства торгового зала. Потом обратиться в третью компанию и закупить все для своего небольшого кафе. А можно прийти в «МДМ-Сервис» и заказать все здесь – все и сразу. Фишкой компании является то, что специалисты компании подготовят проект – что и где должно стоять, какое оборудование и техника необходима –максимум в течение суток.
Сегодня в активе компании более 2000 оснащенных магазинов и бутиков, более 700 продуктовых магазинов, более 250 оснащенных складов. Компания имеет два склада в Уфе – на Цветочной и на Губайдуллина, также филиалы в Октябрьском и Стерлитамаке. Во многом это стало возможным и благодаря нашему партнеру Альфа-Банку. В 2016 году, когда у нас встал вопрос о дополнительных вложениях для пополнения склада и закупа нового оборудования, мы обратились к своему персональному менеджеру банке.

Было понятно, что в текущей рыночной ситуации для нас выгодно взять кредит на бизнес, выплатить его и заработать на этом больше, чем при необходимости изымать из оборота собственные средства. В короткие сроки и по минимальному пакету документов нашему бизнесу было предоставлено финансирование на выгодных условиях. Для фирмы это не тот предел, достигнув которого можно с облегчением вздохнуть и почивать на лаврах. Говорят, что акула жива, пока плывет и охотится. А бизнес живет, пока развивается и расширяется.
– Мы одна из немногих компаний в Башкирии по этому профилю, специалисты которой работают по общепринятым специальным нормам и правилам. Кстати, такой подход к работе является требованием таких крупных компаний, как Coca-Cola, дистрибьютерская фирма «Рейд», сеть «Полушка», IKEA и многих других, которые являются нашими клиентами.
Михаил Бобов
директор по развитию компании «МДМ-Сервис»
В ближайших планах компании «МДМ-Сервис» также дальнейшее развитие – диверсификация бизнеса, новые задачи, новые направления роста. Реализация задуманных планов потребует дополнительных источников инвестиций. И сегодня компания уже рассматривает в качестве возможных вариантов финансирования инвестиций привлечение кредитов Альфа-Банка. Ведь здесь для любого бизнеса есть возможность получить денежные средства как на развитие бизнеса, так и на свои личные цели под гибкую процентную ставку, без залога имущества и страхования, при минимальном пакете документов. Об этих и других кредитных продуктах можно узнать на официальном сайте банка.
Альфа-Банк