Сегодня в активе компании более 2000 оснащенных магазинов и бутиков, более 700 продуктовых магазинов, более 250 оснащенных складов. Компания имеет два склада в Уфе – на Цветочной и на Губайдуллина, также филиалы в Октябрьском и Стерлитамаке. Во многом это стало возможным и благодаря нашему партнеру Альфа-Банку. В 2016 году, когда у нас встал вопрос о дополнительных вложениях для пополнения склада и закупа нового оборудования, мы обратились к своему персональному менеджеру банке.



Было понятно, что в текущей рыночной ситуации для нас выгодно взять кредит на бизнес, выплатить его и заработать на этом больше, чем при необходимости изымать из оборота собственные средства. В короткие сроки и по минимальному пакету документов нашему бизнесу было предоставлено финансирование на выгодных условиях. Для фирмы это не тот предел, достигнув которого можно с облегчением вздохнуть и почивать на лаврах. Говорят, что акула жива, пока плывет и охотится. А бизнес живет, пока развивается и расширяется.

