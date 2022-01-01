К приближающемуся 80-летнему юбилею Уфимского НПЗ Медиакорсеть подготовила рассказ о страницах его знатной истории.

К приближающемуся 80-летнему юбилею Уфимского НПЗ Медиакорсеть подготовила рассказ о страницах его знатной истории.

Место рождения бензина
Ведущая промышленная отрасль Башкирии начала развиваться с первым фонтаном нефти, вырвавшимся из земли 16 мая 1932 года в районе башкирской деревни Ишимбаево. Даже самому дерзкому мечтателю в те годы сложно было представить, насколько величественной и современной станет нефтеперерабатывающая отрасль в начале XXI века. Медиакорсеть вспоминает этапы этого большого и славного пути.
Ведущая промышленная отрасль Башкирии начала развиваться с первым фонтаном нефти, вырвавшимся из земли 16 мая 1932 года в районе башкирской деревни Ишимбаево. Даже самому дерзкому мечтателю в те годы сложно было представить, насколько величественной и современной станет нефтеперерабатывающая отрасль в начале XXI века. Медиакорсеть вспоминает этапы этого большого и славного пути.
Если копнуть поглубже в историю государства российского, выяснится, что первые попытки строительства в Башкирии нефтеперерабатывающих мощностей имели место еще в XVIII веке. Тогда, в июле 1754 года, волостному старшине Надыру Уразметову было дано разрешение Берг-коллегии на возведение «при вершине реки Камышлы» завода для «производства осветительных масел». Работы продолжались несколько лет, но были свернуты после его скоропостижной кончины.
Главным импульсом для развития нефтепереработки стало судьбоносное открытие залежей нефти в Башкирии, происшедшее в 1932 году. Очень скоро стало очевидно, что существует острая необходимость в строительстве в республике нефтеперерабатывающих заводов. Для достижения этой цели понадобилось развивать смежные сферы - химическую, нефтехимическую и строительную отрасли. Прежде всего, в июле 1933 года Советом труда и обороны СССР было издано постановление о возведении железной дороги в направлении Уфа-Ишимбаево, по которой уже в сентябре следующего года двинулся первый эшелон с цистернами. Появление железнодорожного сообщения дало возможность ускорить разработку Ишимбаевского нефтепромысла.
Общий вид площадки завода
Даже примерная оценка запасов башкирской нефти давала понять, что один-единственный завод в районе села Ишимбаево не справится с объемами переработки. Поэтому 1 апреля 1935 года Совет народных комиссаров Башкирской АССР принял постановление № 392 о строительстве нефтеперегонного завода в Уфе. Местоположение нового предприятия было определено обкомом компартии не сразу. Первые предложение были отвергнуты в связи с тем, что речь шла о слишком отдаленных и затратных проектах. После горячих споров в феврале 1935 года в качестве основной площадки под строительство крекинг-завода определили площадку, отведенную ранее под строительство аэродрома в Черниковке. 14 июля Башкирским обкомом компартии было принято решение, запустившее масштабный процесс обустройства подъездных путей к площадке будущего нефтеперегонного завода. Одновременно секретариат обкома обязал Уфимский горсовет организовать сплошное автобусное движение по маршруту «Уфа – строительная площадка».
Проектом строительства завода предусматривалось поэтапное введение мощностей предприятия с окончанием всей стройки в 1939 году. После этого Уфимский крекинг-завод (таким было первое название Уфимского НПЗ) должен был взять на себя до 80 процентов добываемой в Башкирии нефти. В технологическую схему первой очереди были включены АВТ-1, установки риформинга и каталитического крекинга, обеспечивающие максимальный отбор светлых продуктов из исходного сырья. К концу декабря 1936 года предполагалось завершить строительство второй очереди: комбинированной установки, установки вторичной перегонки, сернокислотной и газоочистки. Ведущей стала комбинированная установка американской фирмы «Луммус», которая обладала способностью перерабатывать до 1 млн тонн сырой нефти в год.
Крекинг-завод, Уфа.
Первые строители установки АВТ.
Первая колонна установлена.
Несмотря на то, что основными инструментами являлись топор, лопата, лом и тачка, в 1936 году удалось справиться с огромным объемом строительно-монтажных работ и провести монтаж первых установок.
Параллельно необходимо было срочно решать кадровую проблему, ведь в Башкирии в то время не было квалифицированных инженерно-технических кадров, строительных и монтажных рабочих, готовых заняться сооружением современных нефтеперерабатывающих производств. Поэтому Наркоматом тяжелой промышленности СССР на строительство предприятия было направлено в 1935 году 27 инженеров, а в 1936-м году – 49 инженеров и техников со всей страны. Эти специалисты курировали ведение основных работ, в которых были задействованы рабочие, мобилизованные на большую всесоюзную стройку не только из городов и деревень республики, но и из других областей страны. Таким образом, к 1 января 1936 года коллектив Уфимской строительной конторы треста «Башнефть» насчитывал 1641 человек, а уже к 1 сентября на стройке трудились 3613 человек, включая 3008 рабочих.
Бойцы пожарной охраны УНПЗ, 1937 год.
Николай Константинович Байбаков, бывший в конце 30-х годов ХХ века заместителем наркома нефтяной промышленности СССР, вспоминал, что в те годы в развитии нефтяной отрасли страны определяющим был вклад в военную отрасль, и на Уфимский НПЗ, как на новый завод с современным оборудованием, возлагались особые надежды. Даже Иосиф Сталин в 1940 году на совещании в своем кабинете лично интересовался ходом его строительства, записывал потребности в материалах и оборудовании и давал указания своим заместителям.

Николай Константинович Байбаков
заместитель наркома нефтяной промышленности СССР
К сожалению, на качестве строительства и монтажа оборудования не самым лучшим образом отразилась вынужденная замена недостающих материалов другими, не вполне отвечающими требованиям технического проекта. При этом, как следует из сохранившихся документов тех лет, на государственном уровне придавалось серьезное значение обустройству бытовых условий для строителей. В частности, на территории строительства были организованы телеграфная и почтовая связь, газетный киоск, пошивочная и сапожная мастерские, парикмахерская, книжная лавка с последними изданиями на русском и башкирском языках, а также хлебные лавки и точки продажи товаров народного потребления. Повсюду планировалось открыть торговлю фруктовыми водами и квасом. Контролем за бесперебойной работой всего этого беспокойного хозяйства занимался специальный уполномоченный.
Медицинский пункт на территории крекинг-завода был оснащен за счет санитарного блока моторостроительного завода, который также возводился в те годы неподалеку. Были выделены средства на полное обеспечение медпункта аптечками и необходимыми лекарствами. Начало возведения двух таких солидных предприятий повлияло и на становление Черниковки. Вместо сельсовета был создан райсовет, организованы ясли и детский сад. Пробный пуск первой очереди завода указал на недостатки, допущенные в строительстве и технологии переработки. С учетом выявленных недостатков и новых достижений науки было решено заново переработать весь проект. Для этого только на первой очереди завода в 1937 году требовалось произвести строительно-монтажных работ на 35 миллионов рублей – переделывались недоброкачественные работы на атмосферно-вакуумной трубчатке, риформинге, крекинге вторичной перегонки, очистных установках.
В результате такой масштабной реконструкции 20 июня 1938 года АВТ-1 Уфимского нефтеперерабатывающего завода выработала 117 тонн первого уфимского бензина. Эта ключевая дата считается днем рождения уфимской нефтепереработки.
В июле того же года была введена в строй установка риформинга. В 1938 году на УНПЗ было переработано 182,7 тыс. тонн нефти. В 1939 году основные работы развернулись на объектах второй и третьей очереди: на комбинированной установке «Луммус», которая была способна вырабатывать вдвое больше нефти, чем установка первой очереди. Одновременно возводился комплекс цехов высокооктанового бензина, водородный завод и теплоэлектроцентраль. К концу 1940 года были полностью сданы в эксплуатацию АВТ-1, установка термического крекинга, риформинга, сернокислой очистки и вторичной перегонки. Это позволило перерабатывать уже 620 тыс. тонн нефти.
Тем временем не обошли стороной нефтяников и политические репрессии. Так, в период с 1935 по 1937 годы были арестованы 86 нефтяников республики, 33 человек из них были расстреляны, 31 был осужден на сроки от 10 до 20 лет, остальные – на срок до 10 лет. Среди них были первый управляющий трестом «Башнефть» Сергей Михайлович Ганшин, а также его преемники Петерсон и Опарин, многие главные специалисты и руководители подразделений. Эти печальные события стали также неотъемлемой частью истории отрасли.

Сергей Михайлович Ганшин
первый управляющий трестом «Башнефть»
Сера в нефти, это, по сути, серная кислота, которая безжалостно разъедает металл и портит оборудование. Такую нефть очень непросто перерабатывать и сейчас, а в те годы и говорить нечего. Щелочь, соду заливали в установки. Работа была ужасная – конденсаторы выходили из строя, а газы выбрасывались в атмосферу.
Святослав Прокопюк
бывший главный технолог УНПЗ, кандидат технических наук, один из наиболее авторитетных нефтепереработчиков Башкирии
Фронтовики тыла
В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Башкирия стала одним из важнейших регионов-доноров фронта. В июле 1941 года из Москвы в Уфу был эвакуирован наркомат нефтяной промышленности. Учитывая возможность захвата врагом Северного Кавказа и Азербайджана, в 1942 году в Башкирскую АССР из Баку прибыли 703, из Грозного – 264, из Майкопа – 91 рабочий и специалист, имеющие отношение к нефтяной отрасли. 26 сентября 1944 года, благодаря усилиям и упорству геологов, в Башкирии была отрыта девонская нефть. Это событие подвигло руководство отрасли страны задуматься о расширении нефтеперерабатывающих мощностей.
Когда я находился в 1941-м году в США во главе военной миссии, помню, попросил американцев продать за золото современное оборудование для крекинг-заводов. Но те в ответ поначалу предлагали купить то конскую упряжь, то аэропланы времен первой мировой.
Федор Голиков, маршал Советского Союза
Лаборатория физико-химических исследований нефтей и газов ЦНИЛ, 1940-е годы.
В июне 1945 года заводу в третий раз вернулось переходящее Красное Знамя Госкомитета обороны СССР. Вручая знамя, командир Красной Армии Жуковский сказал: «Вы, фронтовики тыла, помогли нам в священной борьбе с фашистскими варварами. Своей неутомимой работой вы ковали победу над врагом…».
Война нанесла народному хозяйству Башкирии, как и хозяйству всего Советского Союза, огромный ущерб. Но при этом нефтяная отрасль, как ведущая сфера экономики края, получила мощный импульс для своего развития. Если по добыче нефти к концу войны Башкирия занимала второе место, то по переработке она стала безусловным лидером в стране. Вступили в строй новые предприятия: Ново-Уфимский и Ново-Ишимбайский нефтеперерабатывающие заводы, сформировавшие сильный комплекс нефтепереработки, который был и остается символом стабильности башкирской экономики.
История УНПЗ – это летопись смелых решений, удивительных трудовых биографий тысяч людей, руками которых построена современная мощь «Башнефти», входящей в состав «Роснефти». Сегодня Уфимский НПЗ – это современное высокотехнологичное производственное предприятие, по праву имеющее статус одного из лучших нефтеперерабатывающих заводов Европы.
© Фото Слава Степанов