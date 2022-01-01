К приближающемуся 80-летнему юбилею Уфимского НПЗ Медиакорсеть подготовила рассказ о страницах его знатной истории.

Тем временем не обошли стороной нефтяников и политические репрессии. Так, в период с 1935 по 1937 годы были арестованы 86 нефтяников республики, 33 человек из них были расстреляны, 31 был осужден на сроки от 10 до 20 лет, остальные – на срок до 10 лет. Среди них были первый управляющий трестом «Башнефть» Сергей Михайлович Ганшин, а также его преемники Петерсон и Опарин, многие главные специалисты и руководители подразделений. Эти печальные события стали также неотъемлемой частью истории отрасли.

