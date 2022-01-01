К приближающемуся 80-летнему юбилею Уфимского НПЗ Медиакорсеть подготовила рассказ о страницах его знатной истории.

Война нанесла народному хозяйству Башкирии, как и хозяйству всего Советского Союза, огромный ущерб. Но при этом нефтяная отрасль, как ведущая сфера экономики края, получила мощный импульс для своего развития. Если по добыче нефти к концу войны Башкирия занимала второе место, то по переработке она стала безусловным лидером в стране. Вступили в строй новые предприятия: Ново-Уфимский и Ново-Ишимбайский нефтеперерабатывающие заводы, сформировавшие сильный комплекс нефтепереработки, который был и остается символом стабильности башкирской экономики.
История УНПЗ – это летопись смелых решений, удивительных трудовых биографий тысяч людей, руками которых построена современная мощь «Башнефти», входящей в состав «Роснефти». Сегодня Уфимский НПЗ – это современное высокотехнологичное производственное предприятие, по праву имеющее статус одного из лучших нефтеперерабатывающих заводов Европы.