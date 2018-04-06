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Пандемия наглядно продемонстрировала несамостоятельность глав регионов, пагубность их полной политической зависимости от столицы.



На днях Владимир Путин дал главам регионов возможность самим определять границы необходимых мер по противодействию распространения коронавируса OCVID-2019. Фактически президент легимитизировал процесс принятия губернаторами решения и подтолкнул их к большей инициативе в кризисно-вирусный период.



До этого, лишь несколько губернаторов реагировали на угрозу мерами, которые позже станут неизбежными и обязательными для всех. Но и в этих регионах, губернаторы действовали наугад, вводили режим повышенной готовности, но, например, не отменяли публичных мероприятий или не закрывали школы, или не отправляли на карантин прибывающих из-за границы.



Образцом для всех стала Москва. Привыкшие считывать политические тренды столицы, главы регионов, стали оперативно тиражировать антивирусные меры на своих территориях.



В этом смысле, антивирусные меры – это отличный показатель адекватности и самостоятельности региональных менеджеров.