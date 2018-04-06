Методология

Индексация производилась на основе двенадцати неотъемлемых антивирусных мер и одного показатели настроения общества – первые публикации в местных СМИ о дефиците товаров (продукты, медицинские средства защиты).

По каждому показателю фиксировалась дата введения меры на территории. На основе даты регионы получали баллы соответствующие занимаемому месту (чем раньше принималась антивирусная мера, тем меньше балл, тем лучше результат). Итоговое значение – это сумма баллов разделенное на количество показателей.

Материалом исследования служили публикации в региональных СМИ. За основу брались официальные сообщения о принимаемых мерах, а не публикации о намерении.