Редакция ИА Медиакорсеть поздравляет своих читателей
с Новым 2018 годом!
Мы подводим итоги уходящего года, благодарим всех и мечтаем о новых достижениях.

До конца 2017 года осталось совсем немного, и по традиции каждый в эти минуты вспоминает все, что было в году уходящем и мечтает будущем. Редакция ИА Медиакорсеть поздравляет своих читателей с праздником и благодарит за все, что нам вместе удалось достичь!
Шамиль Валеев, ИА «Медиакорсеть», региональный директор, публицист

Дорогие читатели и зрители «Медиакорсети»!
Спасибо, что вы в нас поверили и включили в своё информационное меню на каждый день. Нас за этот год стало 400 тысяч уникальных пользователей в месяц - это каждый десятый житель Башкирии. Нам кажется, что мы выбрали правильный язык общения с вами - язык искренности и сочувствия к проблемам простых людей (да и «сложных» тоже).
Шамиль Валеев, ИА «Медиакорсеть», региональный директор, публицист
Дорогие читатели и зрители «Медиакорсети»!

Спасибо, что вы в нас поверили и включили в своё информационное меню на каждый день. Нас за этот год стало 400 тысяч уникальных пользователей в месяц - это каждый десятый житель Башкирии. Нам кажется, что мы выбрали правильный язык общения с вами - язык искренности и сочувствия к проблемам простых людей (да и «сложных» тоже). По привычке, власти разного уровня нас считают своими оппонентами, вместо того, чтобы замечать и исправлять свои ошибки, придумывают себе образ врага, игнорируют для вида, хотя мы знаем, что многие из органов госвласти начинают свое утро с нас и читают, как говорили при Бабае, с карандашом в руке.

Это - плата за независимость, которая предполагает, что мы слышим и тех, кого власть предпочла бы не замечать.

Мы — одно из немногих изданий в регионе, которое работает на свою аудиторию, зависит только от своих читателей и рекламодателей.

Благодаря вам мы за год стали в ряду больших региональных СМИ, (с маленьким коллективом), опережая по КПД и аудитории иные, щедро финансируемые медиа.

Мы придумываем для вас новые форматы, привлекаем новые голоса и перья, сделали новый удобный сайт, стараемся попадаться вам на глаза в социальных сетях (надеемся, по делу и не очень назойливо).

Есть такая функция у СМИ - быть сторожевыми псами, watch dogs, и, будучи патриотами нашей любимой Уфы, родного Башкортостана и великой Родины, мы стараемся поменьше вилять хвостом, заглядывая преданно в глаза, и скулить, выпрашивая сахарную косточку, побольше лаять, а иногда приходится и рычать, и даже работать челюстями. На благо обществу.

Мы от души благодарим вас за ваше внимание, участие в наших проектах, и желаем в новом году вдохновения, здоровья, любви и побольше хороших новостей. Мир меняется. Будьте счастливы!
По привычке, власти разного уровня нас считают своими оппонентами, вместо того, чтобы замечать и исправлять свои ошибки, придумывают себе образ врага, игнорируют для вида, хотя мы знаем, что многие из органов госвласти начинают свое утро с нас и читают, как говорили при Бабае, с карандашом в руке.

Это - плата за независимость, которая предполагает, что мы слышим и тех, кого власть предпочла бы не замечать.

Мы — одно из немногих изданий в регионе, которое работает на свою аудиторию, зависит только от своих читателей и рекламодателей.

Благодаря вам мы за год стали в ряду больших региональных СМИ, (с маленьким коллективом), опережая по КПД и аудитории иные, щедро финансируемые медиа.

Мы придумываем для вас новые форматы, привлекаем новые голоса и перья, сделали новый удобный сайт, стараемся попадаться вам на глаза в социальных сетях (надеемся, по делу и не очень назойливо).

Есть такая функция у СМИ - быть сторожевыми псами, watch dogs, и, будучи патриотами нашей любимой Уфы, родного Башкортостана и великой Родины, мы стараемся поменьше вилять хвостом, заглядывая преданно в глаза, и скулить, выпрашивая сахарную косточку, побольше лаять, а иногда приходится и рычать, и даже работать челюстями. На благо обществу.

Мы от души благодарим вас за ваше внимание, участие в наших проектах, и желаем в новом году вдохновения, здоровья, любви и побольше хороших новостей. Мир меняется. Будьте счастливы!
Разиф Абдуллин, главный редактор

Думаю, что в этом году мы справились со своей задачей: «Расширяем горизонты». У нас появились новые темы, новые форматы, новые авторы. Для меня работа СМИ важна в том смысле, что надо знать и видеть ситуацию и доносить ее до вас, уважаемые читатели. Не обладать полнотой информации в современном мире – все равно что переходить через дорогу с большим движением с завязанными глазами. Наш мир настолько быстро меняется, что только успевай за всем этим следить.
Разиф Абдуллин, главный редактор
Думаю, что в этом году мы справились со своей задачей: «Расширяем горизонты». У нас появились новые темы, новые форматы, новые авторы. Для меня работа СМИ важна в том смысле, что надо знать и видеть ситуацию и доносить ее до вас, уважаемые читатели. Не обладать полнотой информации в современном мире – все равно что переходить через дорогу с большим движением с завязанными глазами. Наш мир настолько быстро меняется, что только успевай за всем этим следить.
Я хочу всем пожелать в новом году трезвого понимания жизни, рассудка, мудрости и все-таки прежде всего – любви. Ведь без этого чувства ничто не может придать нашей жизни настоящего смысла. С Новым годом!
Я хочу всем пожелать в новом году трезвого понимания жизни, рассудка, мудрости и все-таки прежде всего – любви. Ведь без этого чувства ничто не может придать нашей жизни настоящего смысла. С Новым годом!
Надежда Валитова, выпускающий редактор

Вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что мы живем в самое интересное время. Год пролетел незаметно, едва успеваешь выделять что-то главное. Поэтому в следующем году, дорогие читатели, я вам желаю не теряться и всегда выбирать для себя это "главное", отсеивая будничную шелуху. Во всех смыслах. Не теряйте веру в себя, своих близких, веру в лучшее будущее, которые мы сможем построить сами. Вместе.
Надежда Валитова, выпускающий редактор
Вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что мы живем в самое интересное время. Год пролетел незаметно, едва успеваешь выделять что-то главное. Поэтому в следующем году, дорогие читатели, я вам желаю не теряться и всегда выбирать для себя это "главное", отсеивая будничную шелуху. Во всех смыслах. Не теряйте веру в себя, своих близких, веру в лучшее будущее, которые мы сможем построить сами. Вместе.
Пусть правда и справедливость всегда будут на вашей стороне, отстаивайте свои права, будьте честны с собой и близкими, пусть с вами будут только искренние, щедрые, любимые люди. Любви вам и гармонии в наступающем новом году!
Пусть правда и справедливость всегда будут на вашей стороне, отстаивайте свои права, будьте честны с собой и близкими, пусть с вами будут только искренние, щедрые, любимые люди. Любви вам и гармонии в наступающем новом году!
Константин Климов, корреспондент

Этот год стал особенным для нас, мы выросли из небольшого СМИ в уважаемое издание регионального значения. Во многом это произошло благодаря вам, вы делитесь с нами тем, что видите каждый день, а мы по каким-то причинам не заметили. Из этого получается неплохой продукт, который замечают не только в Башкортостане, но и за его пределами. Давайте развивать это сотрудничество и в новом году. Счастья и удачи всем нам!
Наталья Кузнецова, корреспондент

В уходящем году изменились не только мы, но и вы, уважаемые читатели. С каждым днем я все больше вижу, как меняется гражданская позиция тех, кто нас читает. Вы становитесь смелее, требовательнее по отношению к властям: обращаетесь в суды, пишите жалобы, в открытую говорите о своих проблемах.
Наталья Кузнецова, корреспондент
В уходящем году изменились не только мы, но и вы, уважаемые читатели. С каждым днем я все больше вижу, как меняется гражданская позиция тех, кто нас читает. Вы становитесь смелее, требовательнее по отношению к властям: обращаетесь в суды, пишите жалобы, в открытую говорите о своих проблемах. А мы в свою очередь, помогаем их решать. Спасибо вам за то, что вы меняете наше общество! Отдельно хочется от всей души поблагодарить всех, кто в уходящем году принял участие в добрых делах, которые нам вместе удалось совершить. Общими усилиями мы помогли очень многим людям: собирали средства не лечение больных, помогали обездоленным, критиковали власти, заставляя их работать. Ваша реакция на такие материалы почти всегда была массовой и незамедлительной. И это трогало до глубины души. Спасибо вам за ваше неравнодушие, доброту и милосердие! Я искренне рада, что в нашей республике живут такие прекрасные люди! В Новом году я желаю вам ничего не бояться и не останавливаться ни перед какими трудностями. Ваша активная гражданская позиция и наш ресурс в совокупности обязательно дадут нам в будущем новую лучшую жизнь.
А мы в свою очередь, помогаем их решать. Спасибо вам за то, что вы меняете наше общество! Отдельно хочется от всей души поблагодарить всех, кто в уходящем году принял участие в добрых делах, которые нам вместе удалось совершить. Общими усилиями мы помогли очень многим людям: собирали средства не лечение больных, помогали обездоленным, критиковали власти, заставляя их работать. Ваша реакция на такие материалы почти всегда была массовой и незамедлительной. И это трогало до глубины души. Спасибо вам за ваше неравнодушие, доброту и милосердие! Я искренне рада, что в нашей республике живут такие прекрасные люди! В Новом году я желаю вам ничего не бояться и не останавливаться ни перед какими трудностями. Ваша активная гражданская позиция и наш ресурс в совокупности обязательно дадут нам в будущем новую лучшую жизнь.
Татьяна Майорова, корреспондент

Самое главное - чувствовать себя нужными и востребованными. Мы, сотрудники информационного агентства "Медиакорсеть", можем о себе сказать, что наш труд интересен читателям. Мы чувствуем это по вашим звонкам, по вашим откликам на наши публикации. В свое время в университете преподаватели внушили, что самое главное для журналиста - не обмануть доверие читателей. И для нас очень важно ваше доверие. Мы дорожим им и стараемся оправдать.
Ольга Корзик, корреспондент

Дорогие наши читатели, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий 2017 год был богат на разнообразные события. Мы, редакция Медиакорсети, старались выбрать для вас самые важные новости, готовить интересные репортажи, проводили медиаланчи и интервью с известными в республике и за ее пределами людьми. Время в нашей жизни, пожалуй, самая главная ценность. Спасибо, что дарите нам его, читая наши материалы.
Спасибо вам, что выбираете нас. В будущем году желаю вам только позитивных новостей, мира и благополучия.

С Новым 2018 Годом!