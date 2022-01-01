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Спектакль «Лыба»
Вы мечтали попасть в Арктику? Театр «De Bufo» окунет вас в таинственный и завораживающий мир северных морей. Именно там и происходит действие сказки «Лыба». Главные герои в поисках «лыбы» своей мечты попадают в уморительно смешные ситуации. Волшебная атмосфера, интерактивные игры, зажигательная дискотека и много интересного в лучших традициях театральной клоунады ждут вас в театре.
Эту сказку театр «De Bufo» сделал специально по заказу Деда Мороза, который перед спектаклем приглашает всех в фойе на дружный хоровод вокруг ёлочки. В стоимость билета входит сладкий подарок.
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Главная елка Башкирии
«Голос Нового года»
«Голос Нового Года» - новогодний мюзикл для всей семьи. Остросюжетная музыкальная история о приключениях узнаваемых героев и необычных персонажей. Сказка, без сомнения, понравится самой взыскательной публике и будет интересна современным детям.
Все готово у Дедушки Мороза для встречи праздника - вот только нет исполнителя песни про елочку. Надо провести большой музыкальный фестиваль! В творческой битве сойдутся представители всех жанров - поп, рок, хип-хоп, фольклорное и оперное искусство... Масштабные декорации, красочные костюмы, 3D-проекция, потрясающие постановочные номера.
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Детский клуб JUST KIDS
Ваш малыш от души повеселится в детском клубе JUST KIDS! Анимация в тематическом зале, игры в городе профессий, квесты и мастер-классы – все это не только украсит досуг ребенка, но и даст развитие навыков.
В детские праздники от JUST KIDS малышей порадуют аниматоры, праздничный обед и оформление, более 1000 квадратных метров игр и развлечений. И все это – в одном месте! В день рождения just kids дарит вам подарок торт или салют из конфетти.
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Новогодняя сказка
«Сюрприз» от «the ТЕАТР»
Спектакль «Сюрприз» - искренняя, добрая, оригинальная, история о том, как семейство пернатых приютило у себя неизвестную зверушку. Что же из этого выйдет? Каким вырастет гость? Станет он птицей или превратится в хищного зверя? Это станет настоящим сюрпризом для вас и вашего ребенка. Спектакль наполнен юмором, театральными спецэффектами, построен в форме теневого театра - все это разовьет фантазию вашего ребенка, заворожит и унесет его в мир волшебства и самой настоящей сказки.
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Спектакль «Вика в Конфетляндии»
«The Театр» представляет вкусную премьеру «Вика в Конфетляндии». Кто из детей не любит сладкого? Кто из них не мечтал побывать в стране, где всё-всё из конфет, мармелада, где текут реки из лимонада и фанты, высятся шоколадные горы, а по небу плывут облака из розовой ваты? Все это и даже больше вы увидите в спектакле «Вика в Конфетляндии». Зрителей ждут игры, конкурсы и самая волшебная сказка.