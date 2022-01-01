- Когда вопрос ставится не только о красоте интерьера, но и о здоровье, многие потребители выбирают именно наши шторы. Ведь и так понятно: совсем дешевый продукт вряд ли будет надежен, а свое здоровье и здоровье близких – это самое главное.



Наша основная задача - чтобы клиент остался не только доволен, но и пришел к нам еще и порекомендовал нас своим близким знакомым и деловым партнерам. Мы даем гарантию на нашу продукцию в течение двух лет. В случае обнаружения производственного брака меняем сломанную деталь бесплатно. Но обычно к нам не приходят за переделкой.



Важно отметить, что у нас разный уровень цен. Есть и бюджетные варианты жалюзи, и изделия класса «люкс». Кстати, сейчас в декабре действуют предновогодние скидки и подарки от 5 до 15%. А первым 20-и клиентам, заказавшим у нас шторы после этой публикации, мы подарим сертификат на 200 рублей, который можно потом использовать при заказе любого из наших продуктов. Каждый может приехать к нам на базу и лично сделать заказ.