Как правило, инвесторы вкладываются в жилую и коммерческую недвижимость. Жилая недвижимость – это квартиры на первичном и вторичном рынках, а также индивидуальные жилые дома. Коммерческая недвижимость – помещения, которые используются для офисов, торговых центров, кафе, ресторанов, спортивных клубов и т. д.
Участники рынка отмечают, что наиболее выгодным способом вложения денег являются инвестиции именно в коммерческую недвижимость, ведь арендная плата здесь больше, а, значит, и выше рентабельность.