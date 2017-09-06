Если прибывает 1200 человек, мы можем с большим напрягом в полторы смены их обслужить, при этом сокращается время экскурсий. В 2009 году я первым выступил с предложением — изготовить на сопредельной территории искусственный грот, чтобы часть потока можно было благодаря нему разгружать. В гроте можно было бы воспроизвести копии древней живописи, которые бы пришлись по душе части туристов. Стоил бы такой искусственный грот с хорошим благоустройством, платным туалетом и скважиной раз в 5 меньше. По результатам нашего учета, география посетителей не меняется десятилетиями. В последнее время превалируют автотуристы, приезжают башкирские паломники, для которых пещера — святое, сакральное место. Судя по опросам, очень многие в будущий дорогой музей не пойдут. Если есть деньги, его лучше возвести в Уфе. Граждан волнует заявленное инициаторами проекта желание закрыть привходовую часть пещеры, якобы для предотвращения негативного влияния экскурсий на живопись, хотя этого не доказано.



Слишком много людей против, да и Распоряжение Председателя Правительства России от 28 июля № ВП-П44-5133, обязывающее Минприроды и Минкультуры России совместно с Правительством Республики Башкортостан разработать меры по обеспечению доступа туристов в Капову пещеру, никто пока не отменил.



Каким бы грандиозным проект ни был, люди к нему сотнями тысяч не поедут по той дороге, которая есть сейчас. Нужна инфаструктура, организованный досуг. Почему-то пока никто не додумался о хорошем благоустройстве, общественном туалете, водозаборной скважине на второй водоносный горизонт, ведь сегодня вся прилегающая к заповеднику территория - это сеть бывших выгребных ям, расположенных через каждые 10-50 метров.

