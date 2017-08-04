Исполнительный директор Группы Компаний «Госстрой» Ян Фельдман
Исполнительный директор Группы Компаний «Госстрой» Ян Фельдман в редакции ИА «Медиакорсеть» рассказал о ситуации на рынке жилья Уфы, программах покупки квартир, и о том, что предлагает застройщик в разных районах Уфы. Во время медиаланча наш гость также поделился своим мнением, почему для Уфы так важна комплексная застройка, и с какой целью «Госстрой» полностью перешел на белую отделку.
Исполнительный директор Группы Компаний «Госстрой» Ян Фельдман
Исполнительный директор Группы Компаний «Госстрой» Ян Фельдман в редакции ИА «Медиакорсеть» рассказал о ситуации на рынке жилья Уфы, программах покупки квартир, и о том, что предлагает застройщик в разных районах Уфы. Во время медиаланча наш гость также поделился своим мнением, почему для Уфы так важна комплексная застройка, и с какой целью «Госстрой» полностью перешел на белую отделку.
О рынке жилья
Жители Башкирии стали на 10% больше покупать жилье в новых домах. Причины: появление новых интересных проектов, повышение качества жилья, снижение ставок по ипотеке
О комплексной застройке Уфы
Комплексной застройкой территорий могут заниматься только крупные строительные компании. Горожане, покупая квартиру в таких кварталах, как «Московский» или В Кузнецовском затоне, получают собственную инфраструктуру, детские и спортивные площадки, безопасность внутри жилого комплекса, облагороженные и комфортные придомовые территории, уютные семейные зоны отдыха. При этом в шаговой доступности для вас будут школы, детские сады, магазины, остановки общественного транспорта.
О строительстве новых кварталов в загруженном центре столицы Башкирии
Новостройки должны гармонично вписываться в архитектурный облик района и представлять собой не отдельно стоящие дома, а комфортные кварталы с развитой инфраструктурой и благоустроенной придомовой территорией. Яркий тому пример - жилой комплекс «Эрмитаж» на Ленина - новый стандарт настоящего, и в то же время доступного бизнес-класса. Здесь «Госстрой» применил новые инженерные технологии (расширенная система «умный дом» и электростанции, работающие на солнечной энергии, - прим.ред.) Это уменьшит расходы будущих новоселов на содержание своих квартир.
О готовности строительного рынка Уфы к намерениям Минстроя России запретить продавать жилье в новостройках без отделки.
- Группа компаний «Госстрой» еще с прошлого года отказалась от квартир с черновой отделкой. Это было пожелание наших клиентов, и мы полностью перешли на стандарт белой отделки, которая сохранит нашим новоселам время, деньги и нервы. При белой отделке квартира полностью готова к финальному ремонту. Вы избавляетесь от самых пыльных работ, и остается только самая приятная часть ремонта – придумать дизайн своего нового жилья, - рассказывает Ян Фельдман
Об ипотеке без первого взноса для молодых семей.
В «Госстрое» понимают, что без альтернативных программ для приобретения жилья многие категории населения долго не смогут реализовать свои мечты о собственной квартире.
Ипотека без первого взноса очень востребована среди молодых людей и семей, которые имеют стабильный заработок, но пока не имеют крупных сбережений. Также застройщик предлагает беспроцентную рассрочку и программу «трейд-ин», которая позволяет покупателям обменять их вторичное жилье на новую квартиру комфорт или бизнес-класса.
О преимуществахГруппы Компаний «Госстрой»
- Мы развиваемся динамично, построено более десяти объектов жилой и коммерческой недвижимости. Прежде чем приступить к строительству мы тщательно анализируем перспективы района застройки. У нас есть собственное отлаженное производство строительных материалов, а также производство окон. Мы всегда учитываем реальные потребности горожан, - продолжает рассказывать г-н Фельдман.
Весь разговор с Яном Фельдманом можно посмотреть прямо сейчас.