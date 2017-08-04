В «Госстрое» понимают, что без альтернативных программ для приобретения жилья многие категории населения долго не смогут реализовать свои мечты о собственной квартире.



Ипотека без первого взноса очень востребована среди молодых людей и семей, которые имеют стабильный заработок, но пока не имеют крупных сбережений. Также застройщик предлагает беспроцентную рассрочку и программу «трейд-ин», которая позволяет покупателям обменять их вторичное жилье на новую квартиру комфорт или бизнес-класса.

