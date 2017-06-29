Куда движется медицина - мнения врача и страховщика

Р. К.: Стандарты в медицине формируют не страховые компании, а авторитетнейшие врачи, специалисты в различных отраслях здравоохранения, и бюрократический механизм придумали не мы. Он существовал и ранее, может не в такой форме, и качество оказываемой пациенту медицинской помощи в больнице не подвергалось высокому контролю. Несколько лет назад мы начали говорить о необходимости введения электронных медицинских карт, но думаю возможности тогда были ограниченны, а сейчас этот проект на некоторых территориях стал внедряться.



Как в любой системе, в здравоохранении есть свои стандартизированные механизмы, с помощью которых оно работает. Предусмотренные стандарты предполагают унифицированные документы. Стоит отметить, что работу врачей мы можем проверить, опираясь только на бумажки, поэтому мы сейчас пришли к тому, что платим за хорошо оформленный лист приема, карточку и так далее. Если, конечно, нет жалобы от пациента. Здесь, между прочим, у врачей есть лазейки для нечестного получения денег, которыми они порой не стесняются пользоваться, внося фиктивные записи. Это отметка о том, что прием был, но на самом деле его не было, а мы за него платим. Такое случается, когда больница не может выполнить плановые объемы. Поэтому, как вы понимаете, документы при желании легко можно приводить к унифицированному виду. Если бы я сам не работал хирургом, я бы сказал, что это сложно. Как и все врачи, я оперировал, перевязывал, писал.



Соблюдение данных стандартов на практике, а не только на бумаге, приводит к тому, что пациент получает квалифицированную помощь. А значит, нельзя сказать, что нам не важен результат. Мы не можем провести очную ставку с пациентом и понять, верно ли был поставлен диагноз, поэтому оцениваем результат по представленному медицинской организацией документу. Да, в практике бывают и нестандартные случаи. В такие моменты врач должен гибко размышлять, чтобы один стандарт привести к другому. Если он выходит за его рамки, то нужно задуматься, почему, может, неверно определено заболевание, может, пациенту нужно дополнительное обследование. Стандарты нужны, чтобы ускорить процесс оказания помощи, они формируются не страховыми компаниями, а самими врачами, которые работают в здравоохранении.



Возможно, в перспективе можно будет отказаться от большого количества документации, найти другие пути оценки работы врача и его результативности. Но не сейчас. Дополнять или изменять существующую систему в этом ключе пока преждевременно. Минздрав начал ее внедрять только три года назад, она еще не прижилась. Но это не значит, что мы стоим на месте и не совершенствуемся. Например, с прошлого года представители страховых компаний стали участвовать в жизни медицинского учреждения, поменялось отношение к поступающим жалобам – каждый случай теперь разбираем индивидуально.



Система живая, она позволяет врачу быть гибким, например, варьировать время, которое дается на прием одного пациента, потому что мы предлагаем лишь усредненное число. Страховые компании ориентированы на реальность, подстраиваются под нее. Например, во время той же самой эпидемии гриппа у нас не исключаются другие стандарты.





