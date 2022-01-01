Где в Уфе купить квартиру бизнес-класса?

Мы расскажем, что такое доступный «бизнес-класс»
«Медиакорсеть» выяснила, в чем заключаются основные отличия. Сегодня мы поговорим таком о формате, как доступный «бизнес-класс».
На российском рынке недвижимости сегодня представлены различные виды жилья. Часто, просматривая новости о строительстве, покупке или продаже квартир, мы сталкиваемся с такими характеристиками, как «эконом-класс», «бизнес-класс», «премиум-класс», «элитное жилье» и так далее. Понять, что «эконом-класс» - это дешевое, обычное жилье, достаточно просто. А вот разобраться с тем, чем же отличается «бизнес-класс» от «премиум-класса», и что такое доступный «бизнес-класс» обычному человеку все-таки сложно.
Большое значение для данного сегмента рынка недвижимости является его местоположение.
Жилые комплексы бизнес-класса должны располагаться в экологически чистых районах города, при этом желательно, чтобы в шаговой доступности были парки, магазины, остановки общественного транспорта и т.д.
Сами дома должны быть построены не по шаблонному проекту – для них, как правило, разрабатывается индивидуальное архитектурное решение. Конечно же, такие здания не могут быть панельными - они возводятся по монолитно-каркасной технологии либо из кирпича.
Кроме этого, в раздел обязательных характеристик входит благоустройство и ландшафтный дизайн придомовой территории.
Большое значение для данного сегмента рынка недвижимости является его местоположение. Жилые комплексы бизнес-класса должны располагаться в экологически чистых районах города, при этом желательно, чтобы в шаговой доступности были парки, магазины, остановки общественного транспорта и т.д.
Сами дома должны быть построены не по шаблонному проекту – для них, как правило, разрабатывается индивидуальное архитектурное решение. Конечно же, такие здания не могут быть панельными - они возводятся по монолитно-каркасной технологии либо из кирпича.
Кроме этого, в раздел обязательных характеристик входит благоустройство и ландшафтный дизайн придомовой территории.
В Уфе в последнее время появляется все больше объектов, которые соответствуют всем этим критериям.
Квартиры в домах бизнес-класса, как правило, очень просторные: высота потолков достигает трех метров, а площадь «однушек» начинается от 40 кв.м., при этом здесь большие кухни и коридоры. В таких домах уютными и качественными должны быть не только сами квартиры, но и общедомовая территория: холлы, лестничные пространства имеют свой индивидуально разработанный дизайн. Кроме этого, важным параметром является техническая оснащенность самого здания. На установку современных инженерных систем в таких домах выделяется значительная часть от общей себестоимости проекта. К ним относятся бесшумные скоростные лифты, видеонаблюдение, пожаробезопасность, подземный паркинг и охрана.
Одним из лучших примеров жилья доступного бизнес-класса является
жилой комплекс «Эрмитаж», который возводит группа компаний Госстрой, расположился в районе Горсовета.
Этот уникальный жилой комплекс получил свое название за архитектурную продуманность, эстетику и приятную цветовую гамму, схожую с оформлением одного из крупнейших музеев мира, который расположен в Санкт-Петербурге.
Этот уникальный жилой комплекс получил свое название за архитектурную продуманность, эстетику и приятную цветовую гамму, схожую с оформлением одного из крупнейших музеев мира, который расположен в Санкт-Петербурге.
Жилой комплекс действительно отвечает всем требованиям и характеристикам настоящего бизнес-класса.
Он расположен в зоне городских лесов. Рядом с парком Мажита Гафури и площадью Ленина, где так часто проводятся интересные и важные события города.
Будущим владельцам квартир этого жилого комплекса будут доступны дизайнерская отделка входных групп и холлов, квартиры в белой отделке с потолками до трех метров и окнами, откуда открывается восхителельный вид на Зауфимье.
Жилой комплекс действительно отвечает всем требованиям и характеристикам настоящего бизнес-класса.
Он расположен в зоне городских лесов.
Рядом с парком Мажита Гафури и площадью Ленина, где так часто проводятся интересные и важные события города. Будущим владельцам квартир этого жилого комплекса будут доступны дизайнерская отделка входных групп и холлов, квартиры в белой отделке с потолками до трех метров и окнами, откуда открывается восхителельный вид на Зауфимье.
Рассказывает руководитель отдела продаж Екатерина Прокудина.
- Жилой комплекс «Эрмитаж Горсовет» – это новый стандарт настоящего и в то же время доступного бизнес-класса, которого мы придерживаемся при реализации своих проектов. Комплекс строится из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным керамическим кирпичом. На высоком уровне и технические характеристики: бесшумные скоростные лифты, эффективная система вентиляции, надежная противопожарная защита. Проект предусматривает концепцию «двор без посторонних», включающую охрану, консьержа и систему видеонаблюдения. Это значит, что будущие новоселы будут находиться в безопасности в любое время суток.
Купить квартиру в жилом комплексе такого уровня уже сегодня можно по очень выгодной цене – от 1,7 млн руб. Кроме того, действуют ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка до конца строительства и программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющееся жилье на новую квартиру «бизнес-класса».