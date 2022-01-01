На российском рынке недвижимости сегодня представлены различные виды жилья. Часто, просматривая новости о строительстве, покупке или продаже квартир, мы сталкиваемся с такими характеристиками, как «эконом-класс», «бизнес-класс», «премиум-класс», «элитное жилье» и так далее. Понять, что «эконом-класс» - это дешевое, обычное жилье, достаточно просто. А вот разобраться с тем, чем же отличается «бизнес-класс» от «премиум-класса», и что такое доступный «бизнес-класс» обычному человеку все-таки сложно.