Жилые комплексы бизнес-класса должны располагаться в экологически чистых районах города, при этом желательно, чтобы в шаговой доступности были парки, магазины, остановки общественного транспорта и т.д.

Сами дома должны быть построены не по шаблонному проекту – для них, как правило, разрабатывается индивидуальное архитектурное решение. Конечно же, такие здания не могут быть панельными - они возводятся по монолитно-каркасной технологии либо из кирпича.

Кроме этого, в раздел обязательных характеристик входит благоустройство и ландшафтный дизайн придомовой территории.