Тема «Женщина - руководитель» вызывает немало дискуссий среди ученых, занимающихся проблемами менеджмента. По их наблюдениям женское руководство имеет большую социальную ориентацию, чем мужское. Мужчины управляют при помощи принуждения и иерархии, а женщины управляют, как правило, при помощи убеждения и мотивации. Также одним из результатов исследований является то, что в управлении бизнесом и в менеджменте количество женщин за последние 50 лет возросло в несколько раз. Так каков он - успех глазами уфимских женщин, которые уже познали его на вкус? Первая героиня - фигура федерального масштаба - Ольга Тимофеева, депутат Государственной Думы, сопредседатель Общероссийского народного фронта.

