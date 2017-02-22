Как выгодно купить квартиру в Уфе?

Нет первоначального капитала, но в собственности есть квартира, которую бы вы хотели поменять на более комфортную? А времени на поиски покупателя нет? Совсем недавно один из крупнейших застройщиков региона – группа компаний «Госстрой» - предложил свои клиентам выгодный и удобный обмен старого жилья на новое. Компания избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов этой программы быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму.

