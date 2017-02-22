Как выгодно купить квартиру в Уфе?
Как выгодно купить квартиру в Уфе?
1



Инвестируйте



Инвестируйте
Как правило, на начальном этапе строительства стоимость квартиры в новостройке на 20-30% ниже, чем на этапе сдачи дома в эксплуатацию. Таким образом, вы сможете сэкономить значительную сумму, но с новосельем придётся повременить. Самое главное – выбрать надежного застройщика. Для этого, безусловно, нужно ознакомиться со всей разрешительной документацией: проектная декларация, разрешение на строительство и пр. Также рекомендуется обращать внимание на позиции застройщика в федеральных и региональных рейтингах. Наличие собственного производства строительных материалов также будет говорить о надежности компании.
Инвестируйте
Инвестируйте
Как правило, на начальном этапе строительства стоимость квартиры в новостройке на 20-30% ниже, чем на этапе сдачи дома в эксплуатацию. Таким образом, вы сможете сэкономить значительную сумму, но с новосельем придётся повременить. Самое главное – выбрать надежного застройщика. Для этого, безусловно, нужно ознакомиться со всей разрешительной документацией: проектная декларация, разрешение на строительство и пр. Также рекомендуется обращать внимание на позиции застройщика в федеральных и региональных рейтингах. Наличие собственного производства строительных материалов также будет говорить о надежности компании.
2



Сравнивайте



Сравнивайте
При покупке квартиры обратите внимание на тот район, в котором расположена квартира. Так, покупая квартиру не в центре, а, например, в Зелёной роще, вы также можете сократить бюджет покупки, но при этом получить массу преимуществ, включая транспортную доступность и чистый воздух. К примеру, популярный среди уфимцев комфорт-квартал «Московский», расположенный в районе ул. Сун-Ят-Сена и Б. Московской, предлагает жителям города несколько современных жилых комплексов как в чистовой, так и в белой отделке. В ближайшем будущем комфорт-квартал станет жемчужиной Зеленой рощи: детские площадки, прогулочные аллеи, ландшафтные парки и удобная парковка.
Сравнивайте
Сравнивайте
При покупке квартиры обратите внимание на тот район, в котором расположена квартира. Так, покупая квартиру не в центре, а, например, в Зелёной роще, вы также можете сократить бюджет покупки, но при этом получить массу преимуществ, включая транспортную доступность и чистый воздух. К примеру, популярный среди уфимцев комфорт-квартал «Московский», расположенный в районе ул. Сун-Ят-Сена и Б. Московской, предлагает жителям города несколько современных жилых комплексов как в чистовой, так и в белой отделке. В ближайшем будущем комфорт-квартал станет жемчужиной Зеленой рощи: детские площадки, прогулочные аллеи, ландшафтные парки и удобная парковка.
3


Экономьте время на ремонте


Экономьте время на ремонте
Купив квартиру без отделки, вы не сможете сразу отпраздновать новоселье. Вам придётся потратить время и немалые деньги на ремонт, затраты на который могут доходить до 30-50% от стоимости жилья. Эти расходы можно сократить, выбрав квартиру с отделкой. Например, группа компаний «Госстрой» предлагает квартиры с уже готовым ремонтом, и это не только отштукатуренные стены, но и сантехника, ламинат, обои и тд. При этом для покупателя это будет дешевле, ведь компании закупают материалы по оптовым ценам, а работы выполняют опытные сотрудники, а не студенты, решившие заработать во время каникул.

Экономьте время на ремонте

Экономьте время на ремонте
Купив квартиру без отделки, вы не сможете сразу отпраздновать новоселье. Вам придётся потратить время и немалые деньги на ремонт, затраты на который могут доходить до 30-50% от стоимости жилья. Эти расходы можно сократить, выбрав квартиру с отделкой. Например, группа компаний «Госстрой» предлагает квартиры с уже готовым ремонтом, и это не только отштукатуренные стены, но и сантехника, ламинат, обои и тд. При этом для покупателя это будет дешевле, ведь компании закупают материалы по оптовым ценам, а работы выполняют опытные сотрудники, а не студенты, решившие заработать во время каникул.
4


Въезжайте сейчас, платите потом!


Въезжайте сейчас, платите потом!

Если вам срочно нужно улучшить свои жилищные условия, но сбережений на первый взнос пока нет, отличным вариантом станет ипотека без первого взноса. Вам достаточно будет получить одобрение в банке и выбрать понравившуюся квартиру.

Въезжайте сейчас, платите потом!

Въезжайте сейчас, платите потом!
Если вам срочно нужно улучшить свои жилищные условия, но сбережений на первый взнос пока нет, отличным вариантом станет ипотека без первого взноса. Вам достаточно будет получить одобрение в банке и выбрать понравившуюся квартиру.
5


Квартирный «трейд-ин»


Квартирный «трейд-ин»
Нет первоначального капитала, но в собственности есть квартира, которую бы вы хотели поменять на более комфортную? А времени на поиски покупателя нет? Совсем недавно один из крупнейших застройщиков региона – группа компаний «Госстрой» - предложил свои клиентам выгодный и удобный обмен старого жилья на новое. Компания избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов этой программы быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму.

Квартирный «трейд-ин»

Квартирный «трейд-ин»
Нет первоначального капитала, но в собственности есть квартира, которую бы вы хотели поменять на более комфортную? А времени на поиски покупателя нет? Совсем недавно один из крупнейших застройщиков региона – группа компаний «Госстрой» - предложил свои клиентам выгодный и удобный обмен старого жилья на новое. Компания избавляет своих клиентов от поисков покупателя для «вторички» и берет все эти хлопоты на себя. Среди главных плюсов этой программы быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность взять ипотечный кредит на оставшуюся сумму.
6


Рассрочка без %


Рассрочка без %
Вы уверены в собственных финансовых возможностях и планируете быстро рассчитаться за свою новую квартиру? Тогда ваш вариант - рассрочка. Выбрав этот вариант, вам не нужно будет платить проценты, искать поручителей или отдавать имущество в залог. Достаточно просто выбрать квартиру и оплачивать её равными долями до сдачи дома.

Рассрочка без %

Рассрочка без %
Вы уверены в собственных финансовых возможностях и планируете быстро рассчитаться за свою новую квартиру? Тогда ваш вариант - рассрочка. Выбрав этот вариант, вам не нужно будет платить проценты, искать поручителей или отдавать имущество в залог. Достаточно просто выбрать квартиру и оплачивать ее в равных долях до сдачи дома.
7


Верните часть вложений


Верните часть вложений
Российское законодательство предусматривает, что каждый гражданин, который официально трудоустроен и платит подоходный налог, может получить налоговый вычет. Размер его составляет 13% от суммы, потраченной на покупку жилья, максимум который можно получить – 260 тысяч рублей. А это половина стоимости хорошего ремонта, или оборудование квартиры необходимой бытовой техникой. При этом получить вычет не так сложно, как кажется, для этого нужно лишь подать декларацию приложив необходимые чеки. Некоторые банки проводят бесплатное консультирование и сопровождение таких клиентов, только лишь при условии, что вы открываете у них счёт, который можно закрыть хоть на следующий день после получения вычета.

Верните часть вложений

Верните часть вложений
Российское законодательство предусматривает, что каждый гражданин, который официально трудоустроен и платит подоходный налог, может получить налоговый вычет. Размер его составляет 13% от суммы, потраченной на покупку жилья, максимум который можно получить – 260 тысяч рублей. А это половина стоимости хорошего ремонта, или оборудование квартиры необходимой бытовой техникой. При этом получить вычет не так сложно, как кажется, для этого нужно лишь подать декларацию приложив необходимые чеки. Некоторые банки проводят бесплатное консультирование и сопровождение таких клиентов, только лишь при условии, что вы открываете у них счёт, который можно закрыть хоть на следующий день после получения вычета.