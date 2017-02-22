Как выгодно купить квартиру в Уфе?

При покупке квартиры обратите внимание на тот район, в котором расположена квартира. Так, покупая квартиру не в центре, а, например, в Зелёной роще, вы также можете сократить бюджет покупки, но при этом получить массу преимуществ, включая транспортную доступность и чистый воздух. К примеру, популярный среди уфимцев комфорт-квартал «Московский», расположенный в районе ул. Сун-Ят-Сена и Б. Московской, предлагает жителям города несколько современных жилых комплексов как в чистовой, так и в белой отделке. В ближайшем будущем комфорт-квартал станет жемчужиной Зеленой рощи: детские площадки, прогулочные аллеи, ландшафтные парки и удобная парковка.