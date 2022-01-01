Бассейн «Юность»

Где: Набережная реки Белой, 122

Когда: ежедневно с 07:00 до 23:00

Подробности по телефону: 266-51-72. Бассейн «Юность» под открытым небом предлагает приобрести подарочный сертификат на сумму от 3 тысяч рублей и получить в подарок приглашение в бассейн на два лица. С 15 декабря по 10 января посещение солярия для клиентов бассейна составит 10 рублей за одну минуту. В «Юности» можно арендовать Чайную комнату, в которой после плавания можно попить чай из целебных трав. Огромный каток ежедневно работает до 22:00. Для детей выход на лед составляет смешные 25 рублей, а взрослым придется раскошелиться аж на полтинник. Цены на прокат коньков тоже очень смешные - от 50 до 100 рублей. Божественная спа-процедура флоатинг обойдется всего в 500 рублей в новогодние праздники. В обычные дни это удовольствие стоит 1000, так что в новогодние каникулы есть отличный повод побаловать себя и вдоволь поваляться в специально-оборудованной флоат-камере.