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«Тау-таш»
Уединиться для встречи Нового года на лоне природы можно в гостинично-развлекательном комплексе «Тау-Таш», на территории которого расположен отель, караоке-бар, ресторан, сауна с бассейном и бильярдом. Завтрак включен в стоимость проживания. Рождественская акция – 15% скидка при бронирования номеров Люкс или ВИП в период с 5 по 8 января. Предновогодняя акция – корпоративы на 50 человек, ночной клуб и фуршет включены. И всё это по очень привлекательной цене!
Где: Абзаково, улица Горнолыжная, 33
Подробности и бронирование по телефону:(3519) 591277
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«Ак-Йорт»
Белоснежные горки для любителей горных лыж и сноуборда! Катание на тюбингах для всей семьи, трамплины и фигуры для экстремалов – все это Ак-Йорт! На базе есть сервис и магазин с экипировкой и снарягой. Вкусная кухня и дружеская атмосфера будет вам обеспечена.
Где: улица Менделеева, 160
Когда: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 23:00
Подробности по телефону: 216-10-16
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«Берлога-ХОЛЛ»
Коттеджный комплекс «Берлога-Холл» - это уютные дома на берегу озера Линевое в десяти минутах езды от центра города. Можно арендовать благоустроенный коттедж с русской банькой, светомузыкой, караоке, мангальной зоной и новогодней елкой для любой компании. Также можно заказать банкетное обслуживание и шашлык.
Подробности по телефонам: 266-74-03 и +7 917-754-88-81
Подробности в Vk.com: https://vk.com/berloga_hall
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Аэродромный комплекс «Первушино»
Аэродромный комплекс «Первушино» - это современный аэродром малой авиации с развитой инфраструктурой, которая обеспечивает полноценное занятие всеми авиационными видами спорта и имеет все для полноценного отдыха, проживания, питания и организации досуга. Здесь можно совершить туристический полет «Глазами пилота» и прыжок с парашютом одному или в тандеме с инструктором, а после отдохнуть в гостинице. Давно мечтаете о незабываемом полете? Вам сюда.
Где: в 1,5 км восточнее деревни Первушино и в 32 км на северо-запад от центра Уфы
Когда: 5-8 января, с 9:00 прыжки с парашютом самостоятельно или в тандеме. Предварительная запись на прыжки в тандеме: +7 (919) 146-69-52, Общая информация по телефонам: +7 (985) 036-27-47, +7 (927) 230-42-81, +7 (347) 298-26-44
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Трогательный зоопарк «Лапушки»
Зашкаливающий уровень милоты царит в трогательном зоопарке «Лапушки». В зоопарке живут хомяки и морские свинки, неугомонный хорек, яркие попугайчики и голуби разных пород, пафосный павлин, мягкие пушистые кролики, резвые белки и экзотические животные: императорский удав, полозы, игуана, агамы, золотисто-черный королевский питон, черепахи и другие. Детям до трех лет вход бесплатный при наличии документа, удостоверяющего возраст.
Разрешена фотосъёмка на собственные фотоаппараты.
И, конечно же, в новогодние каникулы ваших деток ждёт незабываемая новогодняя программа, волшебные подарки и хоровод радости и веселья!
Стоимость билета на новогоднюю программу, а также числа её проведения уточняйте по телефону: +7 (987) 240-02-64 (администратор Елена).
Где: ТЦ «Простор», улица Жукова, 29, 3 этаж; ТЦ «Экватор», улица Ленина, 65/4, 3 этаж; ТРК "Меркурий", Кольцевая, 65, корпус 3.
Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00
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Малыш и Карлсон (г. Москва)
Любимые герои Малыш и Карлсон приглашают всех на свой новый музыкальный спектакль в эти прекрасные новогодние дни! Перед спектаклями в фойе детей ждет веселая интермедия с участием аниматоров, ростовых кукол, Деда Мороза и Снегурочки. Уже на пороге театра они будут вовлечены в увлекательный водоворот сказочных событий и погрузятся в атмосферу праздника.
Где: Башкирский государственный театр оперы и балета, улица Ленина, 5/1
Когда: 7 января в 11:00 и 13:30
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Квесты «Игры разума»
8 WOW-квестов, которые полностью перенесут вас в другую реальность - в реальность захватывающей игры. Вашему вниманию – гангстерский квест «Ограбление мафиози», VIP-квест «Кража Фаберже», волшебная квест-комната «Гарри Поттер. Дары смерти», легендарный квест «Игра престолов», эко-квест для взрослых и детей с аниматором «ВАЛЛ-И: Спасение Земли», веселый релакс-квест «Команда А: Спасители Земли», самый технически насыщенный квест-рум в Уфе «Космический корабль. Чужой» и новый квест "Хоббит: тайна кольца".
Где: центр современного искусства «Облака», улица Бакалинская, 3
Подробности и бронирование по телефонам: 299-32-31 и +7 (937) 473-95-24
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Большой Рождественский концерт
Самые красивые оперные арии и рождественские песни исполнят солисты Башкирского государственного театра оперы и балета и Башкирской государственной хоровой капеллы. В программе виртуозная игра и зажигательный танец скрипичного дуэта «Электра», лучшие балетные номера в исполнении солистов Большого (Москва), Мариинского (Санкт-Петербург), Михайловского (Санкт-Петербург), Башкирского (Уфа), Словацкого (Братислава) театров.
Где: Башкирский государственный театр оперы и балета, улица Ленина, 5/1
Когда: 7 января, 18:00
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Клуб красоты Анеты Уотман «ARTMOSPHERE CLUB»
В Уфе есть уютный уголок для прекрасной половины человечества! Побаловать себя и влиться в мир стиля и моды на новогодних праздниках можно в бьюти-клубе «Артмосфера», где предлагают полный спектр салонных услуг и предоставляются широкие услуги в области имиджмейкинга и дополнительного профессионального образования. Чертовски привлекательная атмосфера эмоций, креатива и ярких ощущений создается благодаря профессионалам, которые работают для вас в «Артмосфере». Мастер-классы по основам причесок, психологии имиджа, цветотипу и колориту состоят из теории и практики. Уникальная услуга «Капсула» - это создание индивидуального стиля и имиджа от команды профессионалов. Путь к красоте только через гармонию и бережное отношению к себе – вы же себе друг, правда?
Где: улица Ленина, 156
Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00
Подробности по телефону: +7 927 348-70-72
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Бассейн «Юность»
Бассейн «Юность» под открытым небом предлагает приобрести подарочный сертификат на сумму от 3 тысяч рублей и получить в подарок приглашение в бассейн на два лица. С 15 декабря по 10 января посещение солярия для клиентов бассейна составит 10 рублей за одну минуту. В «Юности» можно арендовать Чайную комнату, в которой после плавания можно попить чай из целебных трав. Огромный каток ежедневно работает до 22:00. Для детей выход на лед составляет смешные 25 рублей, а взрослым придется раскошелиться аж на полтинник. Цены на прокат коньков тоже очень смешные - от 50 до 100 рублей. Божественная спа-процедура флоатинг обойдется всего в 500 рублей в новогодние праздники. В обычные дни это удовольствие стоит 1000, так что в новогодние каникулы есть отличный повод побаловать себя и вдоволь поваляться в специально-оборудованной флоат-камере.
Где: Набережная реки Белой, 122
Когда: ежедневно с 07:00 до 23:00
Подробности по телефону: 266-51-72.