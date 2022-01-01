Раньше ухоженные руки были прерогативой исключительно женской, но с того времени много воды утекло. Сейчас аккуратность мужчины оценивают не только по натёртым до блеска штиблетам, но и по рукам. Особенно это касается тех, кто проводит деловые встречи в ежедневном режиме, и должен производить хорошее впечатление, ведь встречают по одёжке. Сегодня в Уфе мужской маникюр можно сделать в женских салонах красоты, но не все берутся, а если и берутся, то мужчина в женском салоне смотрится мягко говоря необычно. Другое дело если маникюр делают в мужском салоне, качественно и не дорого.



