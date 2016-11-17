В Башкирии торговые сети делают хлеб дороже на 10-40 процентов

В реальности на полках магазинов цены еще выше. Так, например, в торговой сети «Матрица», 500-граммовая булка хлеба «Темле» стоит почти 45 рублей, «Золотая семечка» - почти 42 рубля, «Рижский» - 46,5 рубля. Белый хлеб «Кармаскалинский» - почти 23 рубля за 400-граммовую булку!
В сети «Карусель» «Рижский» хлеб стоит почти 56 рублей за 500 грамм, белый хлеб – почти 32 рубля.
Итак, из чего же складывается цена на хлеб? Участники рынка, опрошенные «Медиакорсетью», заявляют, что самая весомая доля в ней – это наценка торговых сетей. На втором месте в структуре расходов – сырье. Далее по убывающей – производственные расходы, налоги, транспортировка, упаковка и логистика.