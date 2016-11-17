В Башкирии торговые сети делают хлеб дороже на 10-40 процентов
«Медиакорсеть» проанализировала ценообразование главного социального продукта

По данным Башстата, на 12 сентября белый хлеб в Башкирии стоит 42,64 рубля за килограмм готовой продукции, а ржаной – 42,46 рубля. За год стоимость хлеба выросла более чем на 5,5%. Но на практике цены на хлеб на отдельные виды продуктов еще выше - прежде всего из-за наценки торговых сетей. «Медиакорсеть» проанализировала, из чего складывается цена одного из главных социальных продуктов и почему она не снижается.
Скачки цен на хлеб происходят регулярно, и это связано далеко не только с урожаем, но и со сложными условиями работы производителей. В этом году, например, в Башкирии урожай зерновых превысил 3,3 миллиона тонн. Однако цена на хлеб от этого не снизилась.
Locally grown grape is cheap and very juicy
В реальности на полках магазинов цены еще выше. Так, например, в торговой сети «Матрица», 500-граммовая булка хлеба «Темле» стоит почти 45 рублей, «Золотая семечка» - почти 42 рубля, «Рижский» - 46,5 рубля. Белый хлеб «Кармаскалинский» - почти 23 рубля за 400-граммовую булку!

В сети «Карусель» «Рижский» хлеб стоит почти 56 рублей за 500 грамм, белый хлеб – почти 32 рубля.

Итак, из чего же складывается цена на хлеб? Участники рынка, опрошенные «Медиакорсетью», заявляют, что самая весомая доля в ней – это наценка торговых сетей. На втором месте в структуре расходов – сырье. Далее по убывающей – производственные расходы, налоги, транспортировка, упаковка и логистика.
- В среднем, стоимость сырья в конечной цене составляет 25-30 процентов, - приводит свой расклад генеральный директор "М9 Агро" Кирилл Морозов. - 10-15 процентов идет на аренду помещений; зарплата сотрудникам, налоги и услуги ЖКХ составляют еще около 20 процентов; транспортные расходы не очень высоки – около 1,5 процентов в среднем; а норму прибыли закладывают в районе 2-3%. А вот торговая наценка в большинстве случаев составляет 35% и больше.
В Уфе, по словам участников рынка, размер наценки зависит от конкретной торговой сети, а также вида продукции.

- Торговые сети по разным видам продукции дают наценку от 10 до 40 процентов, - признает генеральный директор «Уфимского хлебообъединения «Восход» Владимир Оточин. - Мы сильно зависим от торговых сетей, и никаких рычагов давления на них нет. Есть, например, масса новых сортов хлеба, но торговые сети их не берут, так как они якобы не будут пользоваться спросом.

Вторая проблема – низкое качество продуктов и, как результат недовольство покупателей. В республике, как и в стране в целом растет частота возврата продуктов. И это, касается, в том числе хлеба. По оценке участников рынка, в Уфе она в среднем составляет 10-20 процентов. Люди все чаще возвращают непонравившийся им хлеб, от чего страдают и торговые сети и производители.

Фото: http://osobenmir.ucoz.net/
Все опрошенные участники рынка жалуются на планомерное снижение спроса на хлебную продукцию. На сегодня норма потребления хлеба на взрослого человека уже составляет 130 граммов в день, лет 15 назад она держалась на уровне 300 граммов. Директор медиа-группы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов отмечает, что тенденция к снижению потребления хлеба наблюдается в России в течение последних десяти лет. При этом хлеб по-прежнему входит в число так называемых социальных продуктов, и производителям не дают повышать цены выше определенного уровня.
"Даже в регионах с недостаточным уровнем доходов уровень потребления хлеба не увеличивается, тенденция к снижению потребления наблюдается в России уже на протяжении порядка десяти лет. С учетом роста тарифов на электроэнергию, логистику и прочее рентабельность хлебного производства составляет не более трех процентов. А это даже не рентабельность, она ведь должна быть на уровне 25% только тогда производитель сможет нормально работать".

Игорь Абакумов
Директор медиа-группы «Крестьянские ведомости»
- Правительство постоянно регулирует цены на хлеб, - подтверждает слова эксперта Владимир Оточин. – Эта правило не прописано ни в каких нормативно-правовых документах, а носит рекомендательный характер. Как только в правительстве видят, что цены растут, проводятся беседы с производителями, и рост прекращается.
В ситуации, когда рентабельность хлебного производства ниже некуда, а хлеба покупают все меньше, снижение цен на хлеб, по оценке экспертов, просто невозможно. По оценке директора самарского филиала «БКС Премьер» Александра Тымчука, средний рост цен на хлеб в ближайшие годы сохранится на уровне 5-7 процентов.

- Все-таки стоит учитывать, что спрос на эту продукцию не эластичен, ввиду чего резкое изменение цен может крайне негативно сказаться на социальных настроениях, - отмечает эксперт.
Единственным выходом из сложившейся ситуации, по мнению Игоря Абакумова, может стать дотирование потребителей. Например, в виде выпуска так называемых фуд-стампов – специальных карт для материальной поддержки определенных слоев населения. Такая практика распространена в США, где, например, многодетные семьи могут покупать по таким картам мясо, молоко, крупы и хлеб отечественного производства.
"Это хорошая форма поддержки потребителей, а через них - и производителей. О внедрении фуд-стампов у нас в России говорят чуть ли не последние 15 лет, но дальше разговоров никто пока не пошел".

Игорь Абакумов
Директор медиа-группы «Крестьянские ведомости»

По данным общественной организации «Деловая Россия»: в цене хлеба 6 % занимают расходы на покупку муки, яиц и прочего сырья для производства готовой продукции. 17,5% - доля аренды производственных помещений. Еще 12,2% от средней цены хлеба производителя идет на оплату электричества, воды, тепла и прочих жилищно-коммунальных услуг. На выплату заработной платы сотрудникам хлебопекаренные компании направляют 8,8% выручки. Примерно столько же (8,5%) уходит на выплату налогов. На бюрократические издержки, то есть соблюдение нормативных требований, приходится 5% от цены хлебобулочной продукции. По 2% в цене хлеба занимают расходы по доставке продукции к местам продажи и амортизационные отчисления.

В розничной цене хлеба наценка торговых сетей составляет еще 35%. Таким образом, 62% цены — это общий объем расходов хлебопекарен, а доля их прибыли — 3% от отпускной цены.