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В каких полезных химических реакциях участвует сода
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Тест

В каких полезных химических реакциях участвует сода

Сегодня, 11:38Фото: kommersant.ru