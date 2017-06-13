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В каких полезных химических реакциях участвует сода
Сегодня, 11:38Фото: kommersant.ru
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Пищевая и кальцинированная стали незаменимыми помощниками во многих жизненных ситуациях.
Знакомство с азами химии в школе традиционно начинается с реакции воздействия уксуса на пищевую соду. Сегодня сода – будь то кальцинированная или пищевая - стала привычным предметом обихода в нашей жизни, и мало кто задумывается о том, что различные способы ее применения связаны с теми или иными химическими реакциями. Предлагаем читателям проверить свои знания на эту тему.Начать тест