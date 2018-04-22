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12 вопросов о вожде мирового пролетариата Ленине
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Сюжеты:
Весна в Башкирии
Власть без цензуры
ЧП в школе
Тест
12 вопросов о вожде мирового пролетариата Ленине
Сегодня, 09:20
Читайте Mkset.ru в официальной группе
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Что вы знаете о Владимире Ильиче?
В день рождения Владимира Ильича Ленина Медиакорсеть решила подготовить тест.
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