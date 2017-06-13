Тест: Как умеют любить в Башкирии

Медиакорсеть предлагает читателям несколько историй любви,имеющих отношение к нашей республике.

Сегодня, 14 февраля, романтично настроенные пары отмечают День Святого Валентина. Предлагаем вниманию читателей истории о любви людей, которые родились и жили в Башкирии. У кого-то любовь была настоящей, кто-то воспел ее в песнях, а кому-то она понадобилась для самопиара. Но каждая история любви имеет свою ценность. Итак…