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Тест: Как умеют любить в Башкирии
Сегодня, 10:40Фото: соцсети
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Медиакорсеть предлагает читателям несколько историй любви,имеющих отношение к нашей республике.
Сегодня, 14 февраля, романтично настроенные пары отмечают День Святого Валентина. Предлагаем вниманию читателей истории о любви людей, которые родились и жили в Башкирии. У кого-то любовь была настоящей, кто-то воспел ее в песнях, а кому-то она понадобилась для самопиара. Но каждая история любви имеет свою ценность. Итак…Начать тест