Тест
Десять вопросов про женщин Башкирии
Сегодня, 13:30Фото: соцсети
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Медиакорсеть предлагает читателям пройти "тест на женственность" и проверить свои знания о женщинах, так или иначе прославивших Башкирию.
В этом году на начало весны и празднование 8 марта выпали целых четыре выходных дня. Медиакорсеть будет рада, если читатели затратят часть отдыха на наш «женский тест с башкирским уклоном».Начать тест