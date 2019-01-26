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Зухра Буракаева
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2019
В Уфе новая группа «Перегаз» выпустила клип на песню «Колхозный панк»
26 января 2019, 18:28
2018
К 90-летию Чингиза Айтматова: Башкортостан я узнавал устами Мустая Карима
12 декабря 2018, 14:21
Бум башкирского кино: время полнометражных фильмов
27 августа 2018, 17:39
«Нам стыдно за ваше поколение!» или как в Уфе открывали театральный сезон
16 августа 2018, 16:59
На родине Мустая Карима прозвенел «Последний звонок»
28 мая 2018, 13:08
Актер сериала «Золотая Орда» Марат Абдрахимов: Мне не стыдно за свою работу
21 марта 2018, 15:45
Актер Башдрамы Урал Аминов: Каждый спектакль о Нурееве связан с мистикой
15 марта 2018, 13:21
«И это все Рияз»: в Уфе прошла презентация будущего криминального сериала
5 марта 2018, 11:13
«Белые бабушки» и потомки сэсэнов: в Уфе отметили День башкирской семьи
3 марта 2018, 20:41
Композитор Урал Идельбаев: Предстоящие концерты - большой творческий отчет
2 февраля 2018, 11:15
Ярослава Пулинович: «Зулейха открывает глаза» – это феминистическая история
31 января 2018, 12:51
2016
Вахтанговская волна
7 сентября 2016, 18:32
Мечтать не вредно!
5 сентября 2016, 11:24
Легко ли быть уфимским башкиром?
18 августа 2016, 10:10