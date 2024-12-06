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2024
И Путину жить можно: топ фешенебельных квартир Уфы в фото и ценах
6 декабря, 12:31
Уфу уплотнят высотками
28 ноября, 05:00
В Уфе построят ЖК на ₽4,1 млрд
24 октября, 15:41
«Самый прогрессивный» ЖК Башкирии загорелся
12 сентября, 17:41
Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж
4 сентября, 16:41
В Башкирии обновят почти 400 школ
29 июля, 09:05
Жителей Уфы отправили за водой на колонки
11 июля, 10:57
2023
Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ
22 ноября 2023, 11:36
«Может привести к большой трагедии». Жители Уфы опасаются за свой дом
3 сентября 2023, 04:28
Затон в Уфе застроят 25-этажными высотками
Проект строительства восьми 25-этажных домов и социальных объектов подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
6 июля 2023, 07:29
В Уфе квартал на улице Менделеева будет застроен высотками
Соответствующий проект планировки и межевания территории утвердил сегодня, 13 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
13 июня 2023, 16:25

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