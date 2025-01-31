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2025
Войной между ГИБДД и Следкомом в Башкирии займется Москва
31 января, 09:16
Уфимских охранников заставили выживать
31 января, 07:54
2024
Земфира* не смогла оспорить клеймо иноагента
Верховный суд не станет проводить заседание по апелляции уроженки Уфы Земфиры Рамазановой*, сообщают в субботу, 21 сентября, федеральные СМИ.
21 сентября 2024, 16:07
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе
28 августа 2024, 18:51
Министр Башкирии получил нагоняй от прокуратуры
4 июля 2024, 08:51
«А на пляж вы как ходите?»: пользователи соцсетей защищают перформанс Бузовой в Уфе
Широкий общественный резонанс вызвало появление певицы Ольги Бузовой на уфимском VK Fest в вызывающем образе. Отчитать артистку за «непристойность в День защиты детей» успели все — от сторонников «традиционных ценностей» среди рядовых уфимцев до высокопоставленных чиновников и скандальных депутатов.
3 июня 2024, 15:58
В Уфе кадета пытались поджечь и избили до потери памяти
28 мая 2024, 12:09
Бастрыкин поручил провести служебную проверку по жалобе уфимского школьника
Глава СК России требует от башкирских коллег разобраться с беззаконие в отношении подростка, которого в 15 лет посадили по взрослой статье
27 апреля 2024, 10:25
2023
В Уфе пожаловались на условия жизни детей в детском доме
Комментарий с жалобой на состояние детского дома оставил неравнодушный уфимец под постом на официальной странице Главы Башкирии.
12 сентября 2023, 06:54

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