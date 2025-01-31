«А на пляж вы как ходите?»: пользователи соцсетей защищают перформанс Бузовой в Уфе

Широкий общественный резонанс вызвало появление певицы Ольги Бузовой на уфимском VK Fest в вызывающем образе. Отчитать артистку за «непристойность в День защиты детей» успели все — от сторонников «традиционных ценностей» среди рядовых уфимцев до высокопоставленных чиновников и скандальных депутатов.