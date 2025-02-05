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Засуха

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2025
В Башкирии наступила засуха
5 февраля, 03:50
2024
Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб
25 октября 2024, 07:17
Названа дата большой засухи в Уфе
Власти Башкирии и региональной столицы провели выездное совещание на месте строительства «Южных ворот» в среду, 4 сентября.
4 сентября 2024, 16:51
Градусники в Башкирии лихорадит
В одном из сел приволжского региона местные жители зафиксировали погодную аномалию.
13 июня 2024, 05:18
2023
Хабиров ввел режим ЧС на территории 26 районов Башкирии
4 августа 2023, 08:01

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