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Заработная плата

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Каждый третий уфимец — нищий
6 ноября, 08:49
Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа
29 июля, 13:10
Охранники в Башкирии работали нелегально за копейки
3 июля, 13:26
2023
Названы профессии в Башкирии с самой высокой зарплатой
Башстат предоставил информацию о сферах труда в Башкирии, где платят самые высокие зарплаты.
3 октября 2023, 04:34
Доходы взлетают: кого в Башкирии коснется повышение зарплат
По данным прогноза Минтруда республики, определены работники, которые в ближайшие годы смогут рассчитывать на значительное увеличение своей заработной платы.
5 сентября 2023, 03:26
Стало известно, кто в Уфе сможет получить высокую зарплату в августе
9 августа 2023, 03:25
Названы районы Уфы, где больше всего безработных жителей
В зависимости от района Уфы уровень безработицы варьируется от 0,45% до 0,8%, сообщает Минтруд Башкирии.
9 июня 2023, 09:25

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