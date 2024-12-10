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Закрытие дорог

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2024
Три автодороги закрыли в Башкирии
10 декабря, 07:52
Шакшинский мост перекрыли в Уфе
2 июля, 05:48
2023
Понтонный мост в Бирске временно закрыли
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
20 ноября 2023, 14:23
Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Затонского моста
На ремонт Затонский мост закрыт сегодня, 12 июля. На мосту будут заменять асфальтовое покрытие и наносить разметку.
12 июля 2023, 11:25
В Уфе до 15 августа ограничили движение на дублере улицы Рихарда Зорге
Ограничение вводится на нечетной стороне улицы от дома №13 до строения №25, сообщает пресс-служба администрации Уфы
14 июня 2023, 15:39
В Уфе 12 июня перекроют центральные улицы
В понедельник 12 июня в Уфе состоятся массовые гуляния из-за празднования Дня города, в связи с чем четыре улицы в центре города будут перекрыты, сообщили в мэрии.
7 июня 2023, 03:24

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