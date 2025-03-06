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Заки Валиди

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2025
Башкирская библиотека стала лучшей
6 марта, 16:20
2024
Срочно. Из здания университета в Уфе вывели мужчин в балаклавах
8 августа 2024, 08:08
Вечер пятницы уфимцы проведут в восьмибалльных пробках
12 июля 2024, 12:44
В уфимском доме прятался целый этаж
Он был скрыт в здании по улице Заки Валиди, сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
2 июля 2024, 13:39
2023
Центр Уфы практически полностью закроют для проезда автомобилей
30 августа 2023, 08:44
В центре Уфы перекрыли дорогу: названа причина
23 августа 2023, 05:05

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