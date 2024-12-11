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Задержка самолёта

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Сотни уфимских туристов провели отпуск в аэропорту
11 декабря, 07:19
Самолёт из Уфы не смог долететь до Омска
Это уже третий за месяц случай задержки рейса между двумя городами.
27 февраля, 03:42
Самолету Москва — Уфа пришлось прервать взлет
12 февраля, 09:58
Авиакомпания сделала важное заявление пассажирам рейса Уфа-Москва
Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
23 января, 12:34
2023
Рейс из Уфы в Новый Уренгой перенаправили в другой аэропорт: что произошло
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.
30 декабря 2023, 10:00
Вылет самолета, направлявшегося в Уфу задержали на 12 часов
Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
27 декабря 2023, 04:23
Техническую неисправность во время взлета выявили на самолете, летевшем в Уфу
Подробности сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.
4 декабря 2023, 09:15
Субсидируемые маршруты запустят на 13 направлениях их аэропорта Уфы
Список маршрутов был утвержден Росавиацией.
8 ноября 2023, 09:51
Рейсы из Уфы задержали на несколько часов: что происходит
Известна причина задержки рейсов.
26 октября 2023, 07:16
Опоздавший на рейс житель Башкирии «заминировал» самолет
О необычном инциденте с самолетом, выполнявшем рейс Сочи — Уфа сообщает телеграм-канал Mash Batash
23 октября 2023, 05:35
Почти 100 пассажиров попали в «ловушку» в аэропорту Уфы: что произошло
Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
11 октября 2023, 13:03
Они все ещё там: что происходит в аэропорту Турции прямо сейчас
Пассажиры рейса на популярный курорт рассказали о происходящем, причины которого пока неизвестны.
21 августа 2023, 12:36

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