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Ярмарки

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Февраль
Уфимцы сами лишают себя праздника
19 февраля, 10:26
Январь
Празднуем Китайский Новый год, катаемся на лыжах: чем заняться в Уфе на выходных
Афиша мероприятий башкирской столицы на первый уик-энд, идущий за последней рабочей неделей января.
30 января, 19:00
Декабрь 2024
Дрифт, ярмарки, Дед Мороз: чем заняться в Уфе
Рассказываем, чем можно завлечь себя сегодня, в воскресенье, 29 декабря.
28 декабря 2024, 17:55
Октябрь 2024
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября 2024, 05:21
Ярмарки помешают движению в Уфе
10 октября 2024, 03:56
Сентябрь 2024
Уфимцы погрызлись с чиновником из-за еды
21 сентября 2024, 05:49
Грибы запретили продавать в Башкирии
20 сентября 2024, 06:50

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