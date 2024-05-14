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Ямы на дорогах

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2024
«Что-то мешает»: мэр Уфы высказался о ямочном ремонте в городе
14 мая, 10:50
2023
В Уфе еще несколько автомобилей пострадали из-за ям на улицах
Об этом сами водители рассказали в соцсетях.
22 декабря 2023, 11:40
«Дорога убитая»: в Башкирии планируют строительство дороги к памятникам природы
Радий Хабиров назвал дорогу ведущую к водопаду «убитой» и заявил о необходимости вмешаться в ситуацию.
7 ноября 2023, 07:51
2019
«Дорожный эксперт по подбору похожих фотографий»: Хабиров опять пожаловался на ямы
17 июня 2019, 07:45
Уфе поставили «четверку» за качество и «единицу» за безопасность дорог
В Уфе побывала Дорожная инспекция ОНФ проекта «Карта убитых дорог».
8 июня 2019, 10:27
В Уфе к интерактивному сервису добавили открытые колодцы
21 мая 2019, 05:02
Радий Хабиров — Мухаметьянову: Вы походите по улицам, пофотографируйте ямы
13 мая 2019, 09:20
«Дорожный эксперт»: Как с помощью приложения отремонтировать яму на дороге
9 апреля 2019, 12:11
В Башкирии к середине лета ликвидируют более 500 тысяч ям на дорогах
8 апреля 2019, 12:00
В Башкирии появится единое интерактивное приложение по ямочному ремонту
Все остальные программы в муниципалитетах будут закрыты.
18 марта 2019, 07:55
2017
В Уфе ограничат движение грузовых машин на трассе «Уфа-Аэропорт»
4 октября 2017, 10:21
В Башкирии трактор провалился в дыру в асфальте
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Ленина в Сибае.
11 апреля 2017, 10:45
В Уфе на Мингажева провалился асфальт
30 марта 2017, 05:36
Журналисты проверили интерактивную карту ямочного ремонта в Уфе
22 марта 2017, 07:52

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