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Ноябрь
Уфимцев теперь разоряют хлеб и картофель
28 ноября, 06:59
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
1 ноября, 17:49
Сентябрь
Старые яблони снова в строю: как осенняя обрезка спасает 30-летние деревья
9 сентября, 08:56
В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов
5 сентября, 07:58
Август
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34

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