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Возгорание

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2024
Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии
5 ноября, 04:54
Самогон довел до больницы жителя Башкирии
1 ноября, 16:31
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Хозяина взорвавшейся квартиры арестуют в Уфе
13 октября, 16:32
Пожар охватил 100 га в Башкирии
4 октября, 07:28
Мусоровоз вспыхнул на ходу в Башкирии
23 сентября, 14:13
Уфимский поезд загорелся на юге России
2 сентября, 08:19
В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей
26 июня, 12:40
Магазин пиротехники вспыхнул в Нефтекамске
28 мая, 06:41
2023
В Башкортостане телефон чуть не сгорел в руках школьника прямо на уроке
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
20 ноября 2023, 12:32
«Языки пламени»: в Уфе произошел пожар на улице Октябрьской революции
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
25 октября 2023, 09:32
В одном из парков Уфы вспыхнул пожар
Пожар произошёл на берегу Солдатского озера в парке им. Якутова.
14 сентября 2023, 09:29
Трехлетняя девочка обнаружена мертвой в доме в Башкирии: новые подробности трагедии
Госкомитет по ЧС сообщил, что в день пожара вся семья находилась в доме.
4 сентября 2023, 10:38

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