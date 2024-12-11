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Военные силы

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2024
Молодой командир из Башкирии завоевал авторитет на СВО
11 декабря, 07:53
Депутата из Башкирии ранили в зоне СВО
20 мая, 13:23
2023
Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году
22 сентября 2023, 11:22
Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти
6 сентября 2023, 07:22
В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина
22 августа 2023, 08:18

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