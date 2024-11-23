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Водоёмы

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Ноябрь 2024
В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина
23 ноября 2024, 13:38
Август 2024
Смертельно опасную рыбу нашли в Башкирии
15 августа 2024, 10:31
Июль 2024
В Уфе закрыли пляжи
2 июля 2024, 05:56
Июнь 2024
В Уфе на глазах у толпы тонули маленький ребёнок и девушка
С разницей в несколько минут едва не пополнили печальную статистику двое уфимцев. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.
13 июня 2024, 05:41
Май 2024
Со дна озера в Башкирии подняли машину с трупом
Мужчина пропал ещё 5 мая. У разыскивающих его сотрудников экстренных служб была версия, что водитель утонул вместе с автомобилем.
11 мая 2024, 11:04

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