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Ноябрь
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Сентябрь
Дёму ждёт тотальная зачистка
27 сентября, 05:17
Жуткая находка ждала прохожих в Уфе
12 сентября, 06:21
Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии
8 сентября, 19:27
Видео. Целое озеро исчезло в Башкирии
2 сентября, 10:10
Август
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
16 августа, 10:26
Июль
Тело мужчины нашли на берегу водоема в Башкирии
6 июля, 07:32
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
На Павловке местный рыбак столкнулся лицом к лицу с гигантским сомом, сравнимым по размеру с легендарным драконом, делится рыболов в соцсетях.
4 июля, 09:22
Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии
Мужчина решил искупаться во время семейной поездки к водоему, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
3 июля, 14:30
Июнь
Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе
Едва не окончилась трагедией затея нетрезвого уфимца искупаться в холодный день, сообщает Управление гражданской защиты города.
24 июня, 04:50

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