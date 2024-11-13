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Видеообращение

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Ноябрь
«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»
13 ноября, 04:00
Июль
В Минздраве Башкирии высказались о мизерных зарплатах сотрудников скорой помощи
17 июля, 05:52
Июнь
Избитая убийцей жена просит выпустить его из СИЗО в Башкирии
Супруга простила своего мужа, взяла от него деньги и хочет вернуть ему свободу, призналась она на видео.
22 июня, 10:00
Февраль
Активист из Башкирии, требовавший прикрыть «срамные места» скульптуры, извинился
11 февраля, 04:48
Жители коттеджного посёлка под Уфой вновь записали обращение к Бастрыкину
8 февраля, 07:18
Ноябрь 2023
Жители Уфы записали обращение к Путину с просьбой разобраться с точечной застройкой
18 ноября 2023, 11:02

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