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УМПО

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Ноябрь 2024
Как получать ₽200`000 в Уфе
24 ноября 2024, 06:48
Июль 2024
Министр Алиханов прилетел посмотреть цех за ₽3 млрд в Уфе
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов совершил рабочий визит в столицу Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона.
20 июля 2024, 11:36
Апрель 2024
В Уфе у здания УМПО установят истребитель МиГ-29
Третье воздушное судно устанавливают сегодня на территории Уфимского моторостроительного производственного объединения. Миг-29УБ — многоцелевой советский и российский истребитель четвертого поколения.
26 апреля 2024, 13:51

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