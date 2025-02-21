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Учения

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2025
Паводок угрожает жителям 300 сёл Башкирии
21 февраля, 05:04
Туристы застряли на уфимской канатной дороге
16 января, 05:05
2024
На дорогом башкирском курорте эвакуировали людей
В Белорецком районе Башкортостана силы спасателей провели масштабные учения — отчитались в четверг, 14 ноября, в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
14 ноября 2024, 13:31
Видео. Туристы из Башкирии застряли на отдыхе
Любителей активного отдыха пришлось вызволять челябинским спасателям на границе с Башкирией — отчиталась пресс-служба Поисково-спасательной службы региона во вторник, 12 ноября.
12 ноября 2024, 16:49
Автоматчика в маске заметили в школе в Башкирии
Вооруженного парня заметили на территории школы №4 в Стерлитамаке, сообщают очевидцы в соцсетях.
29 августа 2024, 08:37
Срочно. В Башкирии стянули военную технику — что происходит
Об этом Mkset сообщили в управлении ФСБ по региону.
27 августа 2024, 16:06
В Стерлитамаке «террористы» захватили крупнейший химзавод
В Стерлитамаке 22 мая, в среду, прошли антитеррористические учения ФСБ. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе силового ведомства.
25 мая 2024, 10:24
После падения беспилотника в Стерлитамаке проведут учения
Проверка взаимодействия оперативных служб запланирована на среду и четверг, 22 и 23 мая, сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.
21 мая 2024, 06:59
Уфимцы заметили скопление пожарных машин у крупнейшего фитнес-центра
В Уфе заметили большое скопление техники МЧС у «Фитнес-Арены 3000», сообщили Mkset очевидцы.
9 апреля 2024, 03:57
«Уфанефтехим» проводит учения по безопасности
На предприятии «Уфанефтехим» в столице Башкирии 2 апреля пройдут плановые учения. Об этом сообщает МЧС республики.
2 апреля 2024, 05:54
В Уфе «террористы» захватили драмтеатр
Силовики провели учения по освобождению здания театра от террористов.
6 марта 2024, 12:38
2023
«Огонь покрыл уже весь самолет»: в аэропорту «Уфа» загорелся Ту-154
Об этом стало известно в соцсетях.
27 сентября 2023, 12:59
МЧС Башкирии предупредили жителей о применении открытого огня в Уфе
7 сентября 2023, 10:06
В Башкирию направлены вооружённые силы и бронетехника: раскрыта причина
22 августа 2023, 08:18

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