Туристическая поездка

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2024
Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
11 ноября, 10:01
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня, 13:17
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
17 мая, 12:08
Геопарк «Торатау» может получить международный статус
Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.
4 мая, 11:32
Самолеты из Уфы в Турцию будут ежедневными
25 апреля, 06:02
2023
Пенсионеры из Башкирии смогут поехать в Абхазию по программе «Башкирское долголетие»
О запуске пробного тура сообщил вчера, 9 сентября, премьер-министр правительства Башкирии.
10 сентября 2023, 08:53

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