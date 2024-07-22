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ЦУР Башкирии

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Июль 2024
Экономить на ЖКХ могут жители Башкирии
22 июля 2024, 11:22
Апрель 2024
Власти Башкирии пообещали, что строительство мечети в Уфе обязательно завершится
5 апреля 2024, 11:40
Март 2024
Проезд по Восточному выезду в Уфе может стать бесплатным для некоторых граждан
25 марта 2024, 09:56
Январь 2024
Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе
Чиновники пытаются разделить ответственность за состояние общественного транспорта.
9 января 2024, 08:24
«Я замучился»: Хабиров пригрозил уволить нескольких главврачей и замглавы минздрава
Глава региона потребовал дать точные сроки начала работы медучреждений.
9 января 2024, 07:54

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