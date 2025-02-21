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Церемония прощания

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2025
Молодой контрактник из Башкирии погиб на СВО
21 февраля, 07:43
2024
Тяжелая болезнь погубила ветерана радио в Башкирии
31 октября 2024, 12:46
Волонтер из Башкирии погиб на СВО
В Зилаирском районе проводили в последний путь героя СВО, который помогал бойцам и доставлял грузы в зону операции, сообщает глава местной администрации Борис Мелкоедов.
14 августа 2024, 12:42
Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества
В понедельник, 24 июня, в последний путь проводили защитника Отечества — Виктора Доронина, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.
24 июня 2024, 06:59
В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО
У военнослужащего осталось три дочери.
14 мая 2024, 05:00
Рабочий из Башкирии погиб на СВО
Герою было всего 27 лет.
6 мая 2024, 04:05
2023
Нелепая и страшная смерть: семья из Башкирии погибла в Египте
Информацию подтвердили в сельсовете деревни, где жила семья
29 августа 2023, 12:31
В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 35-летним Азаматом Кусяповым
Об этом сообщает глава Мелеуза в своих социальных сетях.
4 июня 2023, 05:07

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