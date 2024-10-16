Центробанк РФ

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2024
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Вторая волна монетизации объявлена в Уфе
9 октября, 03:38
Цены в уфимских кафе взлетели на 25%
3 октября, 19:08
2018
Экс-премьер Башкирии Рустэм Марданов возглавил Уральское управление Банка России
4 декабря 2018, 05:23
Глава Центробанка России намекнула на возможность повышения ключевой ставки
Впрочем, решение об этом будет принимать совет директоров Банка России.
4 сентября 2018, 13:23

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