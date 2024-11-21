Трудойстройство

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Учительница работала за спасибо в Башкирии
21 ноября, 07:15
Центр занятости Уфы: как встать на учет в 2024 году и размер пособия по безработице
19 июня, 12:02
2019
«Делать меньше ненужной работы»: врио главы Башкирии рассказал, будут ли сокращения
Радий Хабиров постарался развеять тревожные слухи.
22 июля 2019, 08:00
Врио главы Башкирии задался вопросом, как вернуть вахтовиков домой
Опрос на эту тему, который запустил в соцсетях Радий Хабиров, вызвал бурное обсуждение.
19 июля 2019, 05:20
Башкирии выделят 112 млн рублей на повышение производительности труда
Всего между регионами распределят 1,96 млрд рублей.
2 мая 2019, 11:24
Башкирия получит 178 млн рублей на повышение квалификации работников
6 апреля 2019, 10:46
2017
Мэрия Уфы: когда расплатятся с вахтерами и уборщицами детсадов и школ
10 ноября 2017, 12:40

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