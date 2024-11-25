Трубопровод

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2024
Коммунальную катастрофу опровергли в Башкирии
25 ноября, 13:07
Коммунальный раскоп лишит уфимцев комфорта
30 сентября, 09:14
В Стерлитамаке после взрыва зафиксировано превышение вредных веществ
20 августа, 16:33
Пострадавших в Стерлитамаке доставили в Уфу вертолётом
20 августа, 04:42
Срочно. Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео
19 августа, 07:26
В Уфе отключают воду
30 июля, 07:58
Авария в Затоне заинтересовала прокуратуру Уфы
27 июня, 15:32
Новый коллектор в Уфе обеспечит водой 8 млн кв. м жилья
Новый коллектор в Уфе обеспечит чистой водой 8 млн кв. м жилья.
7 марта, 04:33
2023
На одной из улиц Уфы из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров
Произошедшее запечатлела на камеру одна их очевидиц события.
1 сентября 2023, 08:33

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