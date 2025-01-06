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ТРЦ Планета

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2025
Уфа не даст заскучать — чем заняться 6 января
6 января, 03:51
2024
Звезда «Дня выборов» снимется в фильме про Уфу
Ленту в честь Башкирии готовят московская кинокомпания «12Кадр» и уфимская киностудия «Уральский кинопарк» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба ТРЦ «Планета».
8 июля 2024, 10:51
2023
Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе
Сейчас магазин работает в техническом режиме, но уже в конце этой недели он торжественно откроет свои двери для посетителей.
6 сентября 2023, 03:14
Пострадавшие машины, первый снег и долгожданное открытие «Золотого Яблока»
Главные события Уфы и Башкирии 23 августа по версии Mkset.
29 августа 2023, 17:37
Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе
Сам магазин расположится на нулевом уровне в ТРЦ «Планета».
29 августа 2023, 17:24

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